Quảng Nam sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực sạt lở

Từ đầu tháng 12, tại khu vực đồi Khí tượng Trà My, thuộc tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt đất. Những ngày qua, vết nứt mở rộng thêm, lún sâu hơn, nguy cơ sạt lở rất cao. Từ chiều 27/12, UBND huyện Bắc Trà My đã sơ tán các hộ dân dưới chân đồi Khí tượng đến nơi an toàn và sơ tán mở rộng các hộ lân cận theo cấp độ rủi ro thiên tai. Địa phương cắm biển báo, lập hàng rào cấm người dân vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Giữa tháng 12 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá vị trí vết nứt trên đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My. Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân và đề xuất UBND tỉnh có phương án xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và công trình kè sông Trường tại huyện Bắc Trà My.

Vết nứt hình vòng cung, kéo dài hơn 45 m, độ sâu khoảng 2,5 m, khe hở hơn 18 cm.

Qua kiểm tra, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam ghi nhận, vị trí vết nứt trên đỉnh đồi Trạm Khí tượng Trà My nằm ngoài phạm vi công trình kè sông Trường khoảng 40 m. Tổng chiều dài vết nứt khoảng 100 m, phần lộ trên mặt bằng Trạm Khí tượng Trà My khoảng 50 m, chiều rộng vết nứt khoảng 15 cm, sâu khoảng 2 m; có nguy cơ sạt lở, không bảo đảm an toàn, ổn định của công trình Kè sông Trường và cơ sở hạ tầng của Trạm Khí tượng Trà My.

Vết nứt lớn xuất hiện tại khu vực Trạm Khí tượng Trà My.

Ông Trương Tuyến, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cho biết, hiện khu làm việc của cán bộ gần đồi Khí tượng Trà My vẫn đảm bảo an toàn nhưng công trình quan trắc thì bị ảnh hưởng.

“Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá đúng mức độ sạt lở có thể xảy ra. Tại huyện Bắc Trà My thường xảy ra mưa lớn và động đất kích thích gây nguy cơ sạt lở rất cao. Có thể cân nhắc phương án hạ thấp quả đồi để hạn chế thiệt hại nếu xảy ra sạt lở”, ông Trương Tuyến cho biết thêm.