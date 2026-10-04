Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tục xuất nhập bến đối với tàu cá

Hằng ngày, cán bộ Bộ đội Biên phòng tuyến biển xuống tận các tàu cá để hướng dẫn chủ tàu ở phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, nhập thông tin thuyền trưởng, máy trưởng và các thuyền viên vào Sổ danh bạ thuyền viên điện tử (eCDT). Thay vì ghi chép thủ công, toàn bộ thông tin về những người làm việc trên tàu được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng.

Cán bộ biên phòng hướng dẫn ngư dân cách thức nhập thông tin trên ứng dụng eCDT

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Bộ đội Biên phòng, ông Ngô Tấn Lộc, thuyền trưởng tàu cá QNg-98888-TS nhanh chóng hoàn thành việc cài đặt sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên điện thoại thông minh. Ông cho biết, sau khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, việc kê khai thông tin thuyền viên trước mỗi chuyến biển đã đơn giản hơn rất nhiều.

“Trạm hướng dẫn cho ngư dân xuất nhập trên điện tử. Trước đây, mỗi lần cầm sổ sách vô, rồi ghi thuyền viên này kia rất cực. Bây giờ chỉ cầm điện thoại xuất cảng, nhập cảng rất tiện lợi”, ông Lộc nói.

Hướng dẫn ngư dân khai báo trên ứng dụng nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc

Từ ngày 1/10/2026, sổ danh bạ thuyền viên điện tử chính thức thay thế hoàn toàn sổ giấy truyền thống trong kiểm soát danh sách thuyền viên tại các cảng cá và Trạm kiểm soát Biên phòng. Để triển khai đồng bộ, thời gian qua, các tổ công nghệ số Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi “đi tận bến, đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà” hướng dẫn ngư dân từ tải app, đăng ký tài khoản đến thao tác cập nhật thông tin sổ danh bạ điện tử tàu cá trên ứng dụng eCDT.

Đại úy Quang Văn Hợi, Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phổ Quang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết: “Trước tiên tuyên truyền, vận động cho bà con hiểu, nắm rõ sự thuận tiện của phần mềm eCDT. Sau khi bà con đã hiểu, chúng tôi trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn trên điện thoại cho người dân bằng nhiều phương pháp”.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn ngư dân sử dụng, khai báo thông tin trên ứng dụng eCDT

Sự chủ động của lực lượng Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng, cùng sự đồng thuận của bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mang lại kết quả tích cực. Tại địa bàn Đồn Biên phòng Phổ Quang quản lý, 100% tàu cá đã hoàn thành cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng eCDT.

Đại úy Lê Sơn Dũ, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Á, Đồn Biên phòng Phổ Quang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay tất cả các chủ tàu thuyền trưởng đã sử dụng thành thạo. Trên địa bàn do đơn vị quản lý có 602 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó có 601 tàu đã tiến hành cài đặt và sử dụng. Chỉ có 1 tàu neo bờ, không đi biển nên không cài đặt”.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn ngư dân khai báo trên ứng dụng eCDT

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 4.900 tàu cá, tổng công suất hơn 1,8 triệu sức ngựa, trong đó gần 3.000 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Sản lượng đánh bắt của tỉnh này hơn 280.000 tấn mỗi năm.

Chủ động ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp ngư dân tuân thủ đúng pháp luật, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện của cơ quan chức năng; góp phần quan trọng cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU, hướng tới nghề cá hiện đại, minh bạch và bền vững.