Quảng Ngãi phê bình giám đốc sở chậm triển khai dự án cơ sở dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, ngày 10/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch 128/KH-UBND và nhiều lần tổ chức họp, ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện, yêu cầu hoàn thành nội dung này trước ngày 5/6/2026. Tuy nhiên, đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi là chủ đầu tư dự án, vẫn chưa hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường phía Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi trong việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch 128/KH-UBND và các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Cụ thể, Sở này chậm trễ trong khâu thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Dự toán của dự án đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông, dẫn đến chậm thực hiện lựa chọn nhà thầu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án 25 xã, phường phía Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND của UBND tỉnh.

Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở và các cá nhân, phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, đơn vị tư vấn... để chậm trễ; Báo cáo giải trình và kết quả kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng khâu, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo thẩm định dứt điểm hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án 25 xã, phường phía Đông, trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất trước ngày 20/6/2026, làm cơ sở triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện trong tháng 6/2026. Sở phải đưa vào các điều khoản ràng buộc chặt chẽ về sản phẩm cuối cùng (hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh) thì mới được thanh toán hợp đồng. Tỉnh yêu cầu phải tính toán tỷ lệ thanh quyết toán giữa công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp một cách hợp lý; đơn vị phải có trách nhiệm giải quyết các nội dung sau hợp đồng; đồng thời có văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường phía Tây về nội dung này trước ngày 20/6/2026.

Sở Nội vụ theo dõi việc kiểm điểm trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2026.

Dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường phía Đông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.