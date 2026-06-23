Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,2%

6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 77.110,36 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng với sự phục hồi mạnh của ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thép và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch khởi sắc, sức mua trên thị trường tăng, kim ngạch xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, nhiều địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với nâng cao giá trị sản phẩm.

Công nhân làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này đạt hơn 19.100 tỷ đồng, đạt hơn một nửa dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm và việc thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10% trong cả năm.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, xác định rõ những chỉ tiêu chưa đạt, nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo trắng, đứng giữa) yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (Ảnh: Lam Uyên).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

“Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác quý III, quý IV và cả năm 2026. Chuẩn bị chu đáo, chất lượng, tiến độ các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; khắc phục triệt để tỉnh trạng chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ, tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể”, ông Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ.