Quảng Ngãi: Sạt lở đèo Eo Chim trên tỉnh lộ 624

Ông Đinh Văn Dục, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Minh Long cho biết, mấy ngày qua trên địa bàn xã mưa kéo dài khiến đèo Eo Chim trên Tỉnh lộ 624 bị sạt lở. Vị trí sạt lở tại km 36+600, đoạn qua địa phận xã Thanh An, huyện Minh Long. Tại hiện trường, gần 8.000 m3 khối đất đá từ trên núi đổ xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Đá sạt lở chia cắt đường từ xã Thanh An, huyện Minh Long đi xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Dự kiến ngày 6-12 huyện Minh Long sẽ đưa xe cơ giới lên giải phóng khối lượng đá này

Tại vị trí sạt lở, đá tràn xuống chiếm hết lòng đường, chia cắt hoàn toàn đường nối giữa xã Thanh An, huyện Minh Long đi Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trong sáng nay, UBND huyện Minh Long, xã Thanh An đã kịp thời tổ chức lực lượng túc trực, giăng dây không cho người dân qua lại, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Do lượng đất, đá sạt lở xuống đường khá lớn nên dự kiến sáng ngày 6/12, mới hoàn thành khắc phục, đảm bảo giao thông.

Xã Thanh An, huyện Minh Long đã đặt biển cảnh báo tại vị trí sạt lở

Ông Đinh Văn Dục, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là đoạn đường thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa bão, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại: “Sáng sỡm xã đã lên sớm có giăng dây đặt biển báo, cảnh báo và thông báo, tuyên truyền với bà con hạn chế đi qua lại để đảm bảo an toàn tíng mạng và tài sản của bà con hai địa phương. Đối với xã thì khó khăn nguồn kinh phí không thể khắc phục khối lượng lớn như thế. Xã cũng đã kiến nghị với huyện, tỉnh hỗ trợ để khắc phục sớm thông tuyến đường cho bà con đi lại”.