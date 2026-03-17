Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất
VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay (17/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút và Kon Plông của tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đó, trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút có độ lớn 3.8 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Tại xã Kon Plông, trận động đất có độ lớn 3.0 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, cả hai trận động đất này được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.