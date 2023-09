Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Với mục tiêu hướng đến người dân làm chủ thể trong công tác PCCC, mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại Quảng Ninh đang giúp người dân nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC và CHCN từ cấp cơ sở.

Công nhân, lao động trong công ty Texhong Ngân Hà được phát miễn phí bình chữa cháy.

Hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, đã có 1.800 bình chữa cháy được tặng đến người lao động công ty TNHH công nghệ kỹ thuật Ngân Hà (Tp Móng Cái, Quảng Ninh).

Chị Bùi Thị Nga, công nhân công ty rất vui khi nhận được món quà này và cho biết sẽ rèn luyện kỹ năng sử dụng để sẵn sàng chữa cháy khi cần thiết: “Bản thân tôi và toàn bộ công nhân viên trong công ty đều được tập huấn PCCC, lưu trình xử lí và cách thoát nạn khi xảy ra sự cố chập tại gia đình”cháy trong sản xuất cũng như xử lý cháy”.

Công an PCCC tỉnh hướng dẫn công nhân, lao động công ty Texhong sử dụng bình chữa cháy đạt hiệu quả cao.

Phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy", tặng bình cứu hỏa cho các gia đình đặc biệt quan tâm đến đối tượng là công nhân ở trọ trên địa bàn. Chị Trần Thu Trang (Phòng Hành chính - Nhân sự công ty Ngân Hà) cho biết, công ty luôn xác định tầm quan trọng của việc PCCC, CNCH và bám sát sự chỉ đạo của cơ quan chức năng trong tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC cho cán bộ công nhân viên.

Chị Trần Thu Trang nói: “Hàng năm công ty có tổ chức diễn tập dưới sự chỉ đạo của công an PCCC, tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CHCN cho toàn thể nhân viên trong công ty”.

Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, mỗi người đều là "chiến sĩ", lực lượng cảnh sát PCCC, Công an Quảng Ninh luôn quán triệt “Lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân” để hướng tới mục tiêu “Từng nhà an toàn; nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn; Khu phố an toàn, xã phường, thị trấn an toàn”; phối hợp tốt với các địa phương trong tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC mà trong đó người dân là chủ thể chính. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, giảm nhẹ hậu quả các vụ cháy, nổ ngay từ cơ sở.