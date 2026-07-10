Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đã được tìm thấy

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực 3 - Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), lúc 12h50 ngày 10/7, thi thể ông Trương Văn H. (SN 1978, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng) đã được phát hiện. Đây là người cuối cùng mất tích trong vụ lật tàu HP-4914 xảy ra ngày 9/7 tại vùng biển Bản Sen, Vân Đồn.

Các lực lượng chức năng đang xây dựng phương án trục vớt phương tiện bị lật.

Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp không ít trở ngại do thời tiết trên biển diễn biến bất lợi, địa hình phức tạp; quá trình tìm kiếm đã kéo dài liên tục gần 48 giờ. Hiện các lực lượng chức năng đang xây dựng phương án trục vớt phương tiện bị lật. Bước đầu, xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu va phải đá ngầm.

Như VOV đã đưa tin, tàu HP-4914 bị lật khoảng 14h ngày 9/7 tại vùng biển Bản Sen, Vân Đồn (Quảng Ninh). Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 người. Lực lượng chức năng và người dân đã cứu được 3 người, gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở và ông Nguyễn Văn Cương. Hai người mất tích là anh em ruột cũng lần lượt được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.