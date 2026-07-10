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Tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Thứ Sáu, 11:19, 10/07/2026
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VOV.VN - UBND đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã phát thông báo, huy động các phương tiện hoạt động trên biển, ngư dân và các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bản Sen và vùng lân cận phối hợp quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật tàu xảy ra trên vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, khoảng 17h ngày 9/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Trương Văn Ph. (SN 1973, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng). Nạn nhân sau đó được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn để hoàn tất các thủ tục theo quy định. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978, anh ruột ông Ph.). Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên biển, lực lượng chức năng đã phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm vào tối 9/7.

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Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu HP-4914 xảy ra trên vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Như VOV đã thông tin, khoảng 14h ngày 9/7, tàu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng bị lật khi đang hoạt động trên vùng biển Bản Sen, khiến 5 người trên tàu gặp nạn. Trong số này, 3 người đã được lực lượng cứu hộ kịp thời đưa vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu. Hai người còn lại mất tích, đến nay đã tìm thấy 1 nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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