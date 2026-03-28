Quảng Ninh phấn đấu tạo hơn 30.500 việc làm trong năm 2026

Thứ Bảy, 08:08, 28/03/2026
VOV.VN - Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 30.500 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,05% và góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt từ 13% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tổ chức Ngày hội việc làm có quy mô lớn.

Những năm gần đây, Quảng Ninh ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh có 23 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 18.800 ha. Hiện các khu công nghiệp đã thu hút 182 dự án còn hiệu lực, trong đó, 94 dự án đi vào hoạt động, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Foxconn, Texhong, Amata, Jinko Solar, Tonly Việt Nam… tạo việc làm cho gần 50.000 lao động. Cùng với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực tại chỗ vẫn chưa đáp ứng được thực tế, đặc biệt là đối với lao động phổ thông. Vì vậy, năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo việc làm cho hơn 30.500 lao động, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,05%.

Quảng Ninh phấn đấu tạo hơn 30.500 việc làm trong năm 2026

Để thực hiện được mục tiêu tạo việc làm trên, tháng 3/2026, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 2 ngày hội việc làm tại các khu công nghiệp, tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động. Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh dự kiến có 33 doanh nghiệp tham gia 2 ngày hội việc làm với nhu cầu tuyển dụng hơn 23.000 lao động, tập trung ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, năng lượng, cơ khí chính xác và dệt may.

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Song song với việc tổ chức hai ngày hội này, tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác tuyên truyền. Thời gian tới, chúng tôi liên tục làm công tác truyền thông, đưa tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và chúng tôi cũng làm những cbản tin để chuyển về xã, phường phát tại những khu dân cư. Việc truyền thông bằng trực quan, trực diện cho người lao động dễ tiếp cận. Như vậy, ngày hội chỉ là điểm nhấn nhưng mà người lao động có thể tiếp cận thường xuyên với những thông tin tuyển dụng này".

Thông qua các ngày hội việc làm, Quảng Ninh kỳ vọng không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp mà còn tạo điều kiện để người lao động, đặc biệt là thanh niên và sinh viên nắm bắt cơ hội việc làm, từng bước ổn định thị trường lao động, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
