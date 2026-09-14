Quảng Ninh tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đầu năm học

Sau một tuần bước vào năm học mới, lượng phương tiện đưa, đón học sinh tăng cao tại nhiều cổng trường, nhất là các trường tiểu học trong khu vực đô thị. Vào đầu giờ sáng và giờ tan học, ô tô, xe máy tập trung cùng lúc; một số phương tiện dừng, đỗ sát cổng trường làm thu hẹp phần đường lưu thông, gây ùn tắc cục bộ. Áp lực giao thông lớn hơn tại những trường nằm gần chợ hoặc khu vực đông khách du lịch.

Sau nhiều năm thực hiện tuyên truyền xây dựng cổng trường học văn minh, nhiều phụ huynh đã từng bước thực hiện xếp gọn gàng mỗi khi đưa và đón con đi học

Theo các phụ huynh, việc phân luồng tại cổng trường năm nay đã được tổ chức nền nếp hơn.

Chị Lê Thị Ngọc, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Bãi Cháy chia sẻ: “Đường cũng khá chật hẹp, nên những lúc đông phụ huynh đón con cùng lúc vẫn xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, công an phường cùng lực lượng trật tự đô thị đã hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn phụ huynh. Các phụ huynh cũng có ý thức nhường nhau, xếp hàng theo hướng dẫn nên việc đi lại nhìn chung thuận lợi hơn nhiều so với những năm trước”.

Năm học 2026- 2027, thành phố Quảng Ninh thực hiện thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các địa bàn phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu

Năm học 2026-2027, Quảng Ninh thí điểm đưa, đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Đây là những địa bàn có mật độ dân cư, phương tiện cao, nên việc bố trí điểm dừng và giữ thông thoáng phần đường dành cho xe buýt có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn của học sinh.

Tuy nhiên, trong tuần đầu triển khai, tại một số điểm đón, trả học sinh ở phường Hạ Long và Hồng Gai vẫn có ô tô cá nhân dừng, đỗ vào vị trí dành cho xe buýt. Có thời điểm, nhiều xe dừng sát nhau khiến xe buýt khó tiếp cận điểm đón, học sinh lên xuống xe không thuận tiện và dòng phương tiện phía sau bị dồn lại.

Các lực lượng chức năng duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường gần khu vực trường học, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi đến trường

Thực hiện kế hoạch của Công an Quảng Ninh về tháng cao điểm bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra trên các tuyến đường quanh trường học, tập trung vào đầu giờ học và giờ tan trường. Trung tá Nguyễn Hồng Đức, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Ninh cho biết: “Đặc biệt, chúng tôi lưu ý các điểm dành cho xe buýt công cộng và xe buýt đón học sinh theo từng khung giờ. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở lái xe không đỗ tại những vị trí này. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử lý theo quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn nhất cho học sinh đến trường”.

Ngoài tuần tra trực tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, khai thác thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp trên mạng xã hội để xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm. Cách làm này giúp bổ sung nguồn thông tin tại những điểm lực lượng chức năng không thể có mặt thường xuyên.