Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng/năm cho học sinh vùng khó khăn

Trong 4 năm triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn, toàn tỉnh Quảng Ninh có 359 cơ sở giáo dục với hơn 75 nghìn lượt đối tượng được thụ hưởng, tổng số kinh phí chi trả hơn 167 tỷ đồng. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em học 2 buổi/ngày, hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy hè; học phí cho học sinh phổ thông, học viên GDTX…

Hỗ trợ bữa ăn bán trú giúp học sinh duy trì học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đối với các xã vùng khó khăn tại nhiều huyện miền núi Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, chính sách này có tác động tích cực, không chỉ hỗ trợ học sinh ở thôn, bản xa về học tại điểm trường chính mà còn hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, quy mô huy động trẻ ra lớp cũng tăng lên. Qua đó, chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cũng được nâng lên, đảm bảo công bằng giữa giáo dục công lập và dân lập tại địa phương.

Tuy nhiên, đến hết tháng 5/2023, đối tượng ở các xã mới ra khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn không còn được hưởng chính sách của Trung ương, của tỉnh. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có gần 10.000 trẻ mầm non và gần 2.500 học sinh tiểu học không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù, mặc dù thực tế đời sống tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn.

Cô giáo Sầm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Dụ, huyện Tiên Yên cho biết, một số kinh phí như chi trả cho việc ăn bán trú tại trường, thuê nhân công cấp dưỡng, học phí hiện đều do phụ huynh đóng góp nên nhiều gia đình cũng gặp khó khăn. So với năm học trước, tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt khoảng 45%, nhưng hiện tại mới chỉ đạt 27-28%.

HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất thông qua chính sách tiếp tục hỗ trợ cho giáo dục vùng khó và nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Để trợ lực cho vùng khó, tại Kỳ họp thứ 15 diễn ra hôm nay (31/10), HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết nghị thông qua việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 204/2019 và 248/2020 cho các đối tượng ở các xã ra khỏi vùng khó khăn và thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, sẽ có khoảng 31,3 tỷ đồng mỗi năm được dành để hỗ trợ thực hiện chính sách, gồm tiền ăn trưa, dạy hè cho trẻ mầm non; kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non; tiền ăn cho học sinh phổ thông bán trú; học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục. Việc kéo dài chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần tiếp tục phát huy hiệu quả và ổn định hoạt động dạy và học, trợ lực giúp nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, chất lượng đời sống nhân dân vùng DTTS và miền núi, hải đảo.