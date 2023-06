Quảng Ninh: Trưởng CA phường Bãi Cháy bị cách chức, điều chuyển công tác

VOV.VN - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam – Trưởng Công an phường Bãi Cháy do liên quan việc lái xe sử dụng rượu bia và có hành vi không chuẩn mực với người dân.