Quảng Trị điều tra nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển

Từ tối 30/9 đến trưa 1/10, tại xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch xảy ra hiện tượng cá chết trôi dạt vào, rải dọc bờ biển kéo dài 1,5km. Các loại cá có kích thước nhỏ, tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước, chủ yếu là cá mòi.

Cá chết dạt vào bờ biển 2 xã Bắc Trạch và Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã thu gom cá chết bằng bao tải, thùng xốp và đem chôn. Chính quyền các xã cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn đến kiểm tra.

Hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước gần bờ biển

Đoàn liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đã lấy mẫu nước biển tại bờ biển 2 xã Đông Trạch và Bắc Trạch, phân tích các chỉ tiêu theo quy định để xác định nguyên nhân. Đối với mẫu cá chết bị phân huỷ, cơ quan chức năng không tiến hành lấy mẫu vì không đủ điều kiện để phân tích, đánh giá.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu điều tra nguyên nhân cá chết

Đoàn cũng đề nghị chính quyền 2 xã Đông Trạch, Bắc Trạch tiếp tục bám sát tình hình cá chết. Khi có tình huống mới phát sinh, sự cố bất thường, địa phương cần kịp thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường có phương án xử lý.