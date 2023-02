Quảng Trị: Hai tàu cá bị chìm, 3 ngư dân rơi xuống biển được cứu sống

Sẩm tối 22/2, tàu đánh cá ven bờ của ngư dân Nguyễn Đức Huân, 41 tuổi, ngụ tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt trên đường vào bờ gặp sóng to bị chìm. Ngư dân Nguyễn Đức Huân rơi xuống biển. Ông Bùi Đình Hiến cùng ở thị trấn Cửa Việt, chủ tàu cá QT-94015TS ở trong bờ nhìn thấy đã đưa tàu ra ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá của ông Võ Quang Lãnh, trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trên đường ra cứu tàu bị nạn

Cùng khoảng thời gian này, một thuyền đánh cá khác với 2 ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh, 47 tuổi và Võ Quang Bắc, 51 tuổi cùng trú tại thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trên đường vào cập cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt cũng bị sóng đánh chìm. Hai ngư dân bị rơi xuống biển, bám vào phần nổi của thuyền.

Ông Võ Quang Lãnh, 40 tuổi, trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong ngay lập tức đưa tàu cá QT-92459TS ra ứng cứu. Do trời tối, sóng to nên mất nhiều thời gian, ông Lãnh mới tiếp cận và cứu được 2 ngư dân bị nạn đưa vào bờ.

Ngư dân bị nạn trên biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã được đưa vào bờ an toàn

Ông Võ Quang Lãnh nói: “Lúc đó lực lượng Đồn Biên phòng cả bên bờ Bắc và bờ Nam Cửa Việt điện báo có tàu bị nạn, nhờ hỗ trợ cứu nên tôi điều tàu ra ứng cứu. Lúc đó, khu vực Cửa Việt, sóng to, tàu của tôi cũng suýt nữa bị chìm vì sóng lớn. Lúc đó, nếu tàu tôi bị chìm thì chỉ có chết thôi vì trời tối rồi. Hiện chỉ cứu đươc người, còn thuyền của họ đã bị chìm chưa vớt được”./.