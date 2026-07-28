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Quốc lộ 32 đoạn qua Khao Mang (Lào Cai) thông xe trở lại sau sạt lở

Thứ Ba, 11:03, 28/07/2026
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VOV.VN - Điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 qua xã Khao Mang (Lào Cai) đã được thông xe trở lại sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục. Lực lượng chức năng tiếp tục gia cố taluy, hót dọn đất đá và sửa chữa hạ tầng nhằm bảo đảm an toàn giao thông sau mưa lũ.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, điểm sạt lở trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai (thuộc địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ) đã thông xe, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông trở lại.

quoc lo 32 doan qua khao mang lao cai thong xe tro lai sau sat lo hinh anh 1
Đơn vị quản lý tổ chức khắc phục sạt lở

Do mưa lớn kéo dài, tối 27/7, tại Km328+550 - Km328+560 Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng lớn đất đá, ước khoảng 1.000m³, kéo dài khoảng 50m, phủ kín toàn bộ mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường nối Lào Cai với Lai Châu. 

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn, phân luồng từ hai đầu tuyến; đồng thời khuyến cáo các phương tiện không di chuyển qua khu vực do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

quoc lo 32 doan qua khao mang lao cai thong xe tro lai sau sat lo hinh anh 2
Đến hơn 9h sáng nay 28/7, điểm sạt lở đã thông xe

Sáng nay 28/7, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái đã huy động máy xúc, ô tô cùng nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá để thông đường.

Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, đến hơn 9h sáng 28/7, điểm sạt lở đã được thông xe, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Công tác hót dọn đất đá, gia cố taluy và khắc phục các hạng mục hư hỏng như hộ lan vẫn đang tiếp tục được triển khai, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

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Thông tuyến tạm Quốc lộ 32 qua tâm lũ Mường Than ở Lai Châu

VOV.VN - Sau gần hai ngày khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét, Quốc lộ 32 qua khu vực Mường Than, tỉnh Lai Châu đã được thông tuyến tạm một chiều. Việc nối lại tuyến giao thông huyết mạch giúp hàng cứu trợ và lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận vùng tâm lũ.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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