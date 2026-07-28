Quốc lộ 32 đoạn qua Khao Mang (Lào Cai) thông xe trở lại sau sạt lở

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, điểm sạt lở trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai (thuộc địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ) đã thông xe, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Đơn vị quản lý tổ chức khắc phục sạt lở

Do mưa lớn kéo dài, tối 27/7, tại Km328+550 - Km328+560 Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng lớn đất đá, ước khoảng 1.000m³, kéo dài khoảng 50m, phủ kín toàn bộ mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường nối Lào Cai với Lai Châu.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã bố trí chốt chặn, phân luồng từ hai đầu tuyến; đồng thời khuyến cáo các phương tiện không di chuyển qua khu vực do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Đến hơn 9h sáng nay 28/7, điểm sạt lở đã thông xe

Sáng nay 28/7, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái đã huy động máy xúc, ô tô cùng nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá để thông đường.

Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 1 Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết, đến hơn 9h sáng 28/7, điểm sạt lở đã được thông xe, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Công tác hót dọn đất đá, gia cố taluy và khắc phục các hạng mục hư hỏng như hộ lan vẫn đang tiếp tục được triển khai, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.