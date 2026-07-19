Thông tuyến tạm Quốc lộ 32 qua tâm lũ Mường Than ở Lai Châu

Rạng sáng ngày 17/7, trận lũ quét chưa từng có trong nhiều năm đã xé toạc nhiều đoạn Quốc lộ 32. Hàng chục nghìn mét khối đất đá từ sườn núi đổ ập xuống, cây rừng bật gốc chắn ngang đường, nhiều vị trí nền đường bị cuốn phăng, dòng nước đổi hướng chảy tràn qua mặt đường khiến tuyến giao thông huyết mạch gần như tê liệt.

Để sớm thông tuyến, các đơn vị chức năng đã huy động tối đa máy móc, phương tiện và nhân lực ngày đêm nỗ lực khắc phục

Ngay khi nước rút, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng cùng các đơn vị thi công đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện đến hiện trường. Từng mét đường được đào mở, từng khối đá lớn được phá dỡ, dòng nước lũ được nắn lại về lòng suối để tạo điều kiện khôi phục nền đường.

Ông Nguyễn Tâm Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, sở đã huy động tất cả các máy móc, thiết bị của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tham gia khắc phục. Hai ngày qua đã huy động được 8 máy xúc và 2 máy gạt để làm công tác thông tuyến trên đường.

"Đồng thời chúng tôi phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng tại địa phương cưa, cắt cây gỗ để thu dọn. Một số vị trí bị chia cắt đứt đường được đơn vị tập kết vật tư, vật liệu để đắp cấp phối, đồng thời tạo sự ổn định cho mặt đường", theo ông Trình.

Việc thông tuyến sẽ tạo điều kiện để các chuyến hàng cứu trợ dễ dàng tiếp cận với bà con vùng lũ

Không chỉ lực lượng của địa phương, Ban Quản lý dự án 2 cũng điều động toàn bộ thiết bị của các nhà thầu đang thi công Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên địa bàn Lai Châu tham gia cứu đường. Hơn 10 máy đào, cùng hàng chục cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ từng giờ để mở đường tiếp cận vùng bị cô lập.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại

Ông Dương An Hà, Giám đốc Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng khẳng định: "Ngay sau khi lũ quét xảy ra, Ban 2 đã huy động 10 máy đào và phối hợp với người dân địa phương thực hiện cắt nguồn nước lũ, nắn dòng ra phía suối. Đồng thời chúng tôi tiến hành sửa chữa ngay đường tạm. Và trong ngày hôm nay đã sửa chữa xong đường tạm, đổ đá cho người dân đi lại và để các lực lượng tiếp cận các bản làng cứu trợ cho người dân bị cô lập".

Đến đầu giờ chiều nay, tuyến đường tạm đã chính thức được thông xe một chiều. Những chuyến xe đầu tiên chở lương thực, nước uống, thuốc men cùng lực lượng cứu hộ đã nối đuôi nhau vượt qua khu vực từng bị chia cắt. Mạch giao thông được nối lại không chỉ góp phần giảm áp lực cho công tác cứu trợ, cứu nạn mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân Mường Than sớm ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.

Dù việc khắc phục hoàn toàn Quốc lộ 32 sẽ còn nhiều khó khăn do nhiều vị trí vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa tiếp diễn, nhưng việc thông tuyến tạm một chiều ngay trong những ngày đầu sau thiên tai đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và tinh thần vượt khó của những người ngày đêm bám hiện trường, góp phần đưa vùng tâm lũ Mường Than từng bước vượt qua mất mát, hướng tới khôi phục sản xuất và cuộc sống.

Quốc lộ 32 qua tâm lũ Mường Than đã được thông tuyến tạm vào đầu giờ chiều nay 19.7

Ngành điện địa phương cũng đang nỗ lực khắc phục để đóng điện, giúp bà con sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất

Những chuyến hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ thuận lợi hơn

Tại tâm lũ Mường Than, các lực lượng cứu hộ cũng đã tiếp cận được hết các bản làng bị thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục