Quy chế mới: Tuyển sinh trường năng khiếu kết hợp học lực – năng khiếu

Kết hợp học văn hóa với đào tạo năng khiếu chuyên sâu

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục 2019, đồng thời thay thế Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên loại hình trường phổ thông năng khiếu nghệ thuật được xây dựng khung pháp lý riêng.

Dự thảo xác định rõ mô hình trường năng khiếu vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, vừa đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu chuyên sâu cho học sinh.

Một điểm mới nổi bật là tuyển sinh theo hướng kết hợp đánh giá học lực với đánh giá năng khiếu. Việc quản lý học sinh cũng được tăng cường theo hướng theo dõi xuyên suốt quá trình học tập, rèn luyện và phát triển năng khiếu.

Lần đầu có quy chế riêng cho trường năng khiếu nghệ thuật: Tuyển sinh kết hợp học lực – năng khiếu

Dự thảo trao quyền chủ động cho nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục, cho phép linh hoạt kết hợp giữa chương trình phổ thông và chương trình năng khiếu. Thời lượng học tập, tập luyện được điều chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực và đặc điểm học sinh.

Cùng với đó, quy định về tổ chức bộ máy được làm rõ hơn với các bộ phận như ban giám hiệu, tổ chuyên môn năng khiếu, tổ giáo dục phổ thông và tổ văn phòng. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên được bổ sung tiêu chuẩn, đồng thời mở cơ chế linh hoạt để mời nghệ sĩ, vận động viên, chuyên gia tham gia giảng dạy.

Tăng thực hành, mở rộng liên kết đào tạo

Dự thảo nhấn mạnh vai trò của thực hành khi coi biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao là nội dung quan trọng trong đào tạo và đánh giá kết quả học tập.

Các yêu cầu về an toàn trường học, y tế học đường và phòng chống chấn thương cũng được tăng cường nhằm bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện cho học sinh.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên biệt như phòng tập, sân bãi, thiết bị phục vụ đào tạo năng khiếu, đi kèm yêu cầu bảo đảm an toàn và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Một điểm đáng chú ý là mở rộng cơ chế liên kết giữa nhà trường với các đơn vị nghệ thuật, thể thao, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để huy động nguồn lực cho đào tạo.

Định hướng phát triển học sinh được đặt ra theo hướng toàn diện, không chỉ bồi dưỡng năng khiếu mà còn chú trọng kỹ năng sống, kỹ năng mềm, năng lực số và khả năng hội nhập quốc tế.