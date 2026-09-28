Quy định mới về tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài

Theo Nghị định, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người lao động Việt Nam. Nội dung thông báo phải nêu rõ vị trí việc làm và số lượng cần tuyển.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải công khai thông tin tuyển dụng trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ vieclam.gov.vn, hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác, hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ tuyển dụng. Khi nhận được đề nghị, cơ quan, tổ chức quản lý thực hiện tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo mô tả công việc được cung cấp.

Từ 15/11, tổ chức nước ngoài phải khai báo khi tuyển lao động Việt Nam

Phải thông báo trong 10 ngày sau khi ký hợp đồng

Nghị định 371/2026/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm thông báo sau khi người lao động được tuyển dụng.

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý về người lao động Việt Nam được tuyển dụng. Thông báo phải ghi rõ họ và tên, số định danh cá nhân, vị trí việc làm và thời điểm bắt đầu làm việc.

Về phía người lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người lao động Việt Nam có trách nhiệm nộp hồ sơ quản lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông báo của tổ chức, cá nhân nước ngoài và hồ sơ của người lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức quản lý gửi thông báo về việc tiếp nhận quản lý người lao động Việt Nam.

Nghị định cũng quy định trách nhiệm thông báo khi chấm dứt hợp đồng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan, tổ chức quản lý gửi văn bản xác nhận việc chấm dứt quản lý người lao động Việt Nam và hoàn trả hồ sơ cho người lao động theo quy định.

Quy định áp dụng đối với những tổ chức nào?

Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm các tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam như cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài; cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế liên Chính phủ, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực.

Ngoài ra còn có văn phòng đại diện tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; văn phòng thường trú của cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài làm việc tại các tổ chức nêu trên và có hoạt động sử dụng người lao động Việt Nam cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Theo quy định mới, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người lao động Việt Nam là các cơ quan, tổ chức được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện việc quản lý theo quy định pháp luật.

Nghị định 371/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Các quy định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2023/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ thời điểm Nghị định mới có hiệu lực.

Việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật liên quan.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.