Quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo tối đa 8 tuần

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Tại Điều 17 của Nghị định, thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo được quy định theo từng cấp học và trình độ đào tạo.

Cụ thể, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần mỗi năm, bao gồm cả thời gian nghỉ phép hằng năm.

Nhà giáo tại các cơ sở giáo dục thường xuyên được nghỉ hè tối thiểu 4 tuần, tối đa 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Nhà giáo tại trường dự bị đại học được nghỉ hè 8 tuần mỗi năm.

Đối với nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng, thời gian nghỉ hè là 6 tuần; nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp được nghỉ 4 tuần. Các mức nghỉ này bao gồm thời gian nghỉ phép hằng năm.

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghỉ hè theo quy chế tổ chức và hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Nghị định cũng quy định, trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống cấp bách, thời gian nghỉ hè có thể được điều chỉnh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với một số cơ sở giáo dục; người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định đối với các trường hợp còn lại.

Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định. Ngoài thời gian nghỉ hè, nhà giáo được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thời điểm nghỉ hè đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt trên địa bàn.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, trường dự bị đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, người đứng đầu cơ sở quyết định thời điểm nghỉ hè phù hợp với kế hoạch đào tạo.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc nghỉ hè của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.