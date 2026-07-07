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Quy hoạch mới: Việt Nam sẽ có 37 cảng hàng không vào năm 2050

Thứ Ba, 17:46, 07/07/2026
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VOV.VN - Theo quy hoạch điều chỉnh vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 37 cảng hàng không với tổng công suất thiết kế hơn 533 triệu hành khách mỗi năm. Quy hoạch cũng bổ sung cảng hàng không quốc tế thứ hai của vùng Thủ đô và phát triển các trung tâm logistics, bảo dưỡng tàu bay.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

quy hoach moi viet nam se co 37 cang hang khong vao nam 2050 hinh anh 1
Theo quy hoạch, đến năm 2050, cả nước có 37 cảng hàng không, công suất hơn 533 triệu khách/năm

Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam tiếp tục quản lý, đầu tư và khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, đồng thời nghiên cứu quy hoạch, hình thành mạng lưới gồm 36 cảng hàng không.

Trong đó có 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Bên cạnh đó là 17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Theo tính toán, đến năm 2030, tổng công suất thiết kế của hệ thống cảng hàng không đạt hơn 249 triệu hành khách mỗi năm. Nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch ước khoảng 577.572 tỷ đồng.

Bổ sung cảng hàng không quốc tế thứ hai vùng Thủ đô

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xác định hình thành 37 cảng hàng không trên cả nước. Trong đó, hệ thống gồm 17 cảng hàng không nội địa như giai đoạn trước và 20 cảng hàng không quốc tế, tăng thêm một cảng hàng không quốc tế thứ hai của vùng Thủ đô.

Khi hoàn thiện theo quy hoạch, tổng công suất thiết kế của mạng lưới cảng hàng không cả nước dự kiến đạt khoảng 533,5 triệu hành khách mỗi năm, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 586.505 tỷ đồng.

quy hoach moi viet nam se co 37 cang hang khong vao nam 2050 hinh anh 2
Theo quy hoạch điều chỉnh vừa được phê duyệt, đến năm 2050 sẽ bổ sung cảng hàng không quốc tế thứ hai vùng Thủ đô.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới sân bay, quy hoạch cũng điều chỉnh, bổ sung các trung tâm logistics hàng không tại những cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn mỗi năm trở lên, bảo đảm yêu cầu về kho vận và kết nối đa phương thức.

Theo định hướng, các trung tâm logistics sẽ được ưu tiên phát triển tại khu vực vùng Thủ đô, vùng TP.HCM và các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Quảng Trị, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ cùng một số cảng hàng không khác khi đáp ứng tiêu chí về sản lượng hàng hóa.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại những cảng hàng không có nhu cầu. Trong đó, ưu tiên đầu tư tại các cảng hàng không lớn, có hạ tầng đồng bộ và mạng đường bay quốc tế phát triển, gồm Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Phi Long/VOV.VN
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