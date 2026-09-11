Quy hoạch sông Hồng: Phát triển đô thị gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống lũ

Ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 24 xã, phường liên quan; trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Tổ chức lại không gian sông Hồng

Tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị tư vấn lập phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức, sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc xuyên suốt.

Theo ông Đào Duy Hưng, có 3 nhóm nội dung cơ bản cần làm rõ, gồm: Lý do điều chỉnh, các nguyên tắc điều chỉnh và kết quả đạt được của đồ án. Trong đó, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tại Quyết định số 2512 ngày 13-5-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Trong đó, sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng, cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ thương mại và động lực phát triển lớn của Thủ đô. Đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng là trục chủ đạo không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị; không gian văn hóa, sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Không gian hai bên sông Hồng được định hướng trở thành không gian tiêu biểu cho hình ảnh Hà Nội văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô; kết nối với các tỉnh, thành phố dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng, trở thành vùng cảnh quan liên kết phía Bắc Thủ đô.

Về nguyên tắc điều chỉnh, ông Đào Duy Hưng cho biết, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tuân thủ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và bảo đảm tính thống nhất của cấu trúc không gian hai bên sông.

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, những nội dung trên là báo cáo khái quát về các tiêu chí tổng thể, cơ sở của việc điều chỉnh quy hoạch. Viện sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đê điều

Tiếp đó, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm đã báo cáo làm rõ thêm các nhóm ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức quan tâm trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, quá trình tổ chức lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thực hiện theo các quy trình, quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lập quy hoạch; bao gồm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và các nguyên tắc liên quan.

“Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng là cơ sở để chúng ta tổ chức các bước tiếp theo, liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần cũng như các dự án cải tạo chỉnh trang khu vực làng xóm cũ trong phạm vi quy hoạch phân khu”, ông Đào Minh Tâm cho hay.

Trao đổi thêm về các nội dung qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết đã tổng hợp được 8 nhóm nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, công tác tái định cư, các cơ chế, chính sách liên quan…

Nội dung nổi bật là liên quan đến vấn đề tổng quan của dự án. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của trục đại lộ không gian hai bờ sông Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm thông tin đây là trục động lực phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Trong cấu trúc không gian của thành phố tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được gọi là “miền hội tụ”, “mặt tiền của đô thị”, “phòng khách của đô thị”. Có vai trò cực kỳ quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của thành phố, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính là miền trung tâm của trung tâm. Bên cạnh đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là điểm giao thoa của các trục, đó là trục Nhật Tân - Nội Bài (trục động lực trong cấu trúc phát triển đô thị), trục Hồ Tây - Cổ Loa (trục văn hóa), trục Hồ Tây - Ba Vì.

“Chúng ta nhìn nhận giá trị đặc biệt của “phòng khách của đô thị” cũng như là mặt tiền của thành phố chính là ở khu vực này. Vì vậy, yêu cầu đối với không gian cảnh quan, kiến trúc cũng như việc khai thác, sử dụng đất tại đây được đặt lên hàng đầu”, ông Đào Minh Tâm nhấn mạnh.

Vấn đề tiếp theo được nhiều ý kiến quan tâm là bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều liên quan đến khu vực triển khai dự án.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn độc lập đã làm rõ các vấn đề đặt ra đối với an toàn phòng, chống lũ, cũng như các vấn đề về sự ảnh hưởng của đồ án quy hoạch liên quan đến phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Hiện nay, các mô hình tính toán đã được các đơn vị tư vấn độc lập và tư vấn thẩm tra tiến hành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để các giải pháp về mặt quy hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống lũ, không để xảy ra các vấn đề mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng thuộc phạm vi nghiên cứu của đồ án quy hoạch phân khu.

Cũng theo ông Đào Minh Tâm, vấn đề bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống lũ và đê điều là nội dung trong thời gian sắp tới vẫn tiếp tục được thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá, đề xuất giải pháp khả thi. Các giải pháp quy hoạch đưa ra mang tính đồng bộ, có tính khả thi, có tính an toàn bền vững trong tương lai; đồng thời bảo đảm yêu cầu theo các chỉ đạo liên quan đến vấn đề an toàn phòng, chống lũ và đê điều.

Đối với các bãi sông có thể khai thác, như bãi Mê Linh, bãi Long Biên - Bồ Đề, bãi Tứ Liên, bãi Lĩnh Nam, thì phải bảo đảm được việc kết nối các tuyến đường, các cầu qua sông. Các con đường này được sử dụng là giải pháp phân chia chức năng sử dụng đất, các hoạt động đô thị, hoạt động giao thông... Đây là nguyên tắc khi làm quy hoạch và ở những vị trí này sẽ tính toán, lựa chọn cao độ phù hợp.

Về giải pháp đối với các khu vực dân cư, làng xóm, trong báo cáo tổng thể của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và trong thuyết minh quy hoạch đã nói rất rõ các nguyên tắc giữ lại, nguyên tắc di dời các khu vực dân cư, làng xóm.

“Có một ý chúng tôi trao đổi thêm. Khu vực làng xóm hiện hữu mà chúng ta giữ lại, về mặt lâu dài vẫn phải có các bước quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang, đưa các giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các thiết chế cần thiết cho các hoạt động của người dân trong khu vực.

Như vậy, khu vực làng xóm hiện hữu chúng ta giữ lại cũng sẽ được tổ chức cấu trúc để bảo đảm các tiện ích sinh sống của người dân, bảo đảm các vấn đề về an toàn phòng cháy, chữa cháy và việc sử dụng khác theo đúng các tiêu chuẩn về mặt quy hoạch.

Cùng với đó là tiếp tục bổ sung quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng xóm để làm cơ sở cho việc xác lập các dự án đầu tư cũng như làm cơ sở cho việc xác định các khu vực tiếp tục phải nghiên cứu, làm rõ trong thời gian tới”, ông Đào Minh Tâm thông tin.

Về công tác tái định cư, hiện nay, thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương với 8 vị trí đất ở các xã, phường lân cận trong khu vực dự án đô thị sông Hồng. “Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để xác định rõ về ranh giới, quy mô và các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là lập quy hoạch chi tiết để làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng cũng như chuẩn bị bố trí tái định cư tại các khu vực trong ranh giới dự án nghiên cứu", ông Đào Minh Tâm cho hay.

Đối với các khu đô thị đa mục tiêu cũng như khu đô thị tái định cư, hiện nay, thành phố đang chỉ đạo các nhà đầu tư có liên quan khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cũng như tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ thành phố yêu cầu.

“Chúng tôi sẽ tham mưu cho thành phố để lập, phê duyệt sớm nhất đối với những khu vực này. Các khu tái định cư sẽ được công bố công khai, tổ chức thực hiện các quy trình theo quy định về mặt lập, thẩm định, phê duyệt và sẽ thông tin đến người dân trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Đào Minh Tâm nhấn mạnh.

Làm rõ ranh giới các khu dân cư hiện hữu được giữ lại với khu vực chỉnh trang

Trao đổi tại hội nghị, tại các điểm cầu đã có 9 ý kiến cơ bản bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sau khi được tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ niêm yết công khai.

Người dân kỳ vọng khi dự án được triển khai sẽ tạo diện mạo mới cho không gian ven sông, đồng bộ hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng, do đó, người dân cũng bày tỏ những kiến nghị, mong muốn thành phố làm rõ chủ trương liên quan đến quy hoạch và việc tổ chức thực hiện.

Trong đó, người dân kiến nghị rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, các công trình hạ tầng, công trình văn hóa, di tích lịch sử và những khu dân cư đã hình thành ổn định lâu đời.

Đặc biệt, cần làm rõ ranh giới các khu dân cư hiện hữu được giữ lại với khu vực chỉnh trang; tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến, quy mô các tuyến giao thông, nhất là những tuyến có khả năng tác động lớn đến khu dân cư, đất sản xuất và không gian làng xóm.

Đối với hệ thống nghĩa trang hiện hữu, người dân kiến nghị thành phố nghiên cứu giải pháp xử lý hài hòa, vừa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang cảnh quan, vừa bảo đảm yếu tố tâm linh và nguyện vọng của cộng đồng.

Người dân cũng kiến nghị thành phố quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư; công khai các chính sách liên quan để người dân có cơ sở chủ động ổn định nơi ở, sản xuất, kinh doanh; có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với những hộ bị ảnh hưởng về đất sản xuất.

Người dân kiến nghị thành phố thông tin rõ hơn về lộ trình, các giai đoạn thực hiện; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến, đối thoại với người dân tại những khu vực chịu tác động trực tiếp để kịp thời tiếp thu, giải thích và hoàn thiện phương án.

Phát biểu giải đáp và kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang trong giai đoạn lấy ý kiến của dân cư và đề nghị chính quyền địa phương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 26-9. Tuy nhiên, sau ngày 26-9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có.

Về nội dung giải pháp quy hoạch, các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, tái định cư, Sở sẽ tổng hợp và trả lời đầy đủ, gửi các địa phương để trao đổi, làm rõ các nội dung người dân quan tâm.

Sở cũng tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị phản ánh, đề xuất của các cộng đồng dân cư để xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm phương án quy hoạch là khả thi nhất, hiệu quả nhất và đáp ứng đúng nguyện vọng, tạo động lực cho thành phố trong tương lai.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, với quan điểm hạ tầng khung đóng vai trò dẫn dắt, là động lực phát triển cho các khu vực khi được đầu tư, thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương án và xem xét những phương án đảm bảo tính hiệu quả kỹ thuật cũng như hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến các công trình, di tích hiện hữu.

Về ý kiến phương án di dời các nghĩa trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng các khu vực nghĩa trang ở các hướng, bảo đảm không chỉ phục vụ cho dự án chủ đạo Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mà còn phục vụ cho tất cả dự án trên địa bàn Hà Nội; bảo đảm về cự ly, thuận lợi cho hoạt động thăm viếng của nhân dân.