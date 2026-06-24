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Ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em đầu tiên ở bệnh viện trên địa bàn khu vực miền Trung

Thứ Tư, 15:40, 24/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay (24/6), Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tổ chức Lễ ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em và khánh thành Phòng Tham vấn hỗ trợ Trẻ em. Đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực miền Trung có Ban Bảo vệ trẻ em và phòng tham vấn hỗ trợ trẻ em.

Ban Bảo vệ Trẻ em gồm 9 thành viên, do BS.CKII Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng làm Trưởng ban. Ban có chức năng tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em tại bệnh viện; chủ động phát hiện, tiếp nhận, điều trị các tổn thương và cung cấp dịch vụ tham vấn, kết nối mạng lưới bảo vệ trẻ em liên ngành ngoài cộng đồng. 

Ban Bảo vệ trẻ em đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu như: phối hợp phát hiện sớm các ca nghi ngờ bạo lực, xâm hại; tiếp nhận khám, điều trị kịp thời tổn thương thể chất và tâm lý; thực hiện các biện pháp an toàn khẩn cấp; thu thập và lưu giữ chứng cứ phục vụ giám định pháp y.

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Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Quy trình chăm sóc và hỗ trợ trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng được thiết lập bài bản qua 5 bước: Tiếp nhận sàng lọc và xử trí khẩn cấp (trong vòng 12 giờ để đảm bảo an toàn lập tức), Đánh giá tâm lý - xã hội, Lập kế hoạch chăm sóc, Thực hiện kế hoạch can thiệp (y tế, tâm lý, hỗ trợ xã hội, pháp lý) và Giám sát đánh giá.

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Phòng Tham vấn hỗ trợ Trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) tài trợ

Phòng Tham vấn hỗ trợ Trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) tài trợ, được thiết kế là một không gian hoàn toàn thân thiện, bảo mật và an toàn cho trẻ. Khi nhân viên y tế tiếp nhận thông tin hoặc phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bạo lực, tổn thương, sẽ báo ngay cho Ban Bảo vệ trẻ em. Ban Bảo vệ trẻ em sẽ cử nhân viên công tác xã hội và cán bộ tâm lý phối hợp trực tiếp với các bác sĩ để đánh giá sơ bộ, tiến hành đánh giá về tình trạng cảm xúc, sức khỏe tâm thần, đồng thời tìm hiểu môi trường chăm sóc xung quanh của trẻ.

Tại phòng tham vấn này, trẻ sẽ được trị liệu tâm lý giảm sang chấn, tư vấn dự phòng nguy cơ tái bạo lực. Những trẻ nghi ngờ bị xâm hại, bạo lực sẽ được kết nối liên ngành với Công an, Tư pháp, Cán bộ trẻ em và chính quyền địa phương ngoài cộng đồng nhằm bảo đảm các em có một phương án bảo vệ an toàn khẩn cấp và bền vững ngay cả sau khi xuất viện.

Trong 5 năm (từ 2020-2025), Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ghi nhận 180 trường hợp mang thai và sinh con ở độ tuổi vị thành niên, trong đó có 35 trường hợp bị bạo lực, xâm hại trẻ em. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là cơ sở đầu tiên ở khu vực miền Trung ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em, có ý nghĩa rất lớn, góp phần cùng Bộ Y tế tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

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Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra mắt

Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng mô hình chăm sóc và bảo vệ trẻ em toàn diện tại cơ sở y tế, lấy trẻ em làm trung tâm, bảo đảm mọi trẻ em đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách an toàn, thân thiện và phù hợp.

"Trong thời gian tới, đề nghị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình; thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong công tác nhận diện, tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan để nâng cao hiệu quả công tác, bà Đoàn Thị Hoài Nhi nói.

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Nơi mang lại nụ cười cho những em bé thiếu may mắn

VOV.VN - Nhiều năm qua, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được ví như là nơi mang đến những nụ cười cho những em nhỏ sinh thiếu tháng, nhẹ cân. Bệnh viện này hướng đến xây dựng một trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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