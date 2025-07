Đà Nẵng: Hơn 100 tỷ đồng chăm lo trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thăm, tặng quà con của phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở An Giang

VOV.VN - Nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho con của can phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang, vừa đến trao quà cho con của đối tượng Huỳnh Thị Duyên (sinh năm 2002, trú khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).