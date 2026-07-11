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Rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Nghệ An

Thứ Bảy, 14:42, 11/07/2026
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VOV.VN - Ngày 11/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (GD&ĐT) cho biết, qua rà soát, đối chiếu dữ liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm của tỉnh ổn định, không có biến động bất thường; không xảy ra sai sót hay hiện tượng tiêu cực trong tất cả các khâu tổ chức kỳ thi.

Qua quá trình rà soát, thống kê và phân tích phổ điểm của toàn tỉnh, từng điểm thi và điểm thi thành phần của học sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An nhận thấy toàn tỉnh gần như không có sự biến động đột biến hoặc bất thường về tỷ lệ bài thi đạt từ 9 điểm trở lên cũng như số lượng điểm 10. Phổ điểm các môn thi tương thích, ổn định và không có sự khác biệt đáng kể so với năng lực, kết quả học tập và kết quả các đợt thi thử của học sinh trong năm học.

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Một điểm thi THPT năm 2026 tại Nghệ An.

Đối với các phòng thi, điểm thi đặc thù của nhóm thí sinh tự do, Hội đồng thi đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Kết quả cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường nào về mặt thống kê.

Qua kiểm tra hồ sơ, biên bản lưu trữ và rà soát thực tế tại các điểm thi, công tác coi thi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, 100% cán bộ làm công tác coi thi, kiểm tra thi được điều động đúng thành phần, đủ số lượng và đã qua tập huấn nghiệp vụ kỹ lưỡng. Việc phân công cán bộ coi thi tại các phòng thi, bao gồm cả các phòng thi có phổ điểm môn Toán cao, được thực hiện bằng hình thức bốc thăm khách quan, luân phiên theo từng buổi thi, bảo đảm không

Hội đồng thi đã phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt với lực lượng công an và chính quyền địa phương các xã, phường nơi đặt điểm thi. Khu vực thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi được bảo vệ, giám sát nghiêm ngặt 24/24 giờ, không xảy ra sự cố mất an toàn hay thất thoát tài liệu thi. Quá trình rà soát không ghi nhận bất kỳ khiếu nại, phản ánh hay dấu hiệu vi phạm Quy chế nào từ khâu coi thi.

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Rà soát kết quả thi trên cả nước: Dữ liệu mở là lợi thế lớn để giám sát kỳ thi

VOV.VN - Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên phạm vi cả nước, thầy Vũ Khắc Ngọc cho rằng đây là cơ hội để nhìn lại toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Theo thầy Ngọc, giải pháp lâu dài là phát huy dữ liệu mở, ứng dụng công nghệ và giảm tối đa sự can thiệp của con người.

Bá Thăng/VOV.VN
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