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Bộ GD-ĐT: Xác minh, rà soát công tác coi thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Chủ Nhật, 23:25, 05/07/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết, bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi tại Hội đồng thi Tuyên Quang. Tuy nhiên, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục xác minh.

Tối 5/7, Bộ GD-ĐT phát thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang sau khi có thông tin Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, liên quan việc bất thường trong điểm thi môn Toán.

Theo đó, ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

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Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục xác minh, làm rõ, nhất là công tác coi thi tại điểm thi này. Ảnh: KT

Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang: (1) rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định và (2) thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh khách quan, chính xác trên cơ sở các thông tin chính thức do cơ quan có thẩm quyền công bố; tránh suy diễn hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trong thời gian các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Thu Hằng/VOV.VN
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