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Rác thải sinh hoạt ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) được tạm thời đưa về Nhà máy Trạm Thản

Thứ Tư, 21:43, 09/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ vừa thống nhất chủ trương tạm thời vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản, nhằm giải quyết tình trạng rác ùn ứ trong khu dân cư.

Theo Công văn số 17575/UBND-NN2 ban hành chiều 9/9, đây là giải pháp được tỉnh Phú Thọ đưa ra sau nhiều ngày rác thải sinh hoạt tồn đọng tại các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên.

rac thai sinh hoat o vinh yen phu tho duoc tam thoi dua ve nha may tram than hinh anh 1
Khu bãi rác tạm Núi Bông chảy nước đen, bốc mùi hôi thối ra khu dân cư xung quanh.

Trước đó, từ ngày 6/9, người dân thôn Hoàng Hương, xã Bình Xuyên ngăn không cho xe chở rác vào khu vực bãi rác tạm Núi Bông. Một số người dân tập trung, dựng lều bạt, dùng đá tảng và vật cản để chắn đường vào bãi rác.

Việc vận chuyển rác bị gián đoạn khiến sau 4 ngày không được thu gom, lượng rác phát sinh tại các phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên ùn ứ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Bãi rác tạm Núi Bông quá tải

Bãi rác tạm Núi Bông được sử dụng để tập kết, xử lý rác từ năm 2019. Tuy nhiên, đây chỉ là bãi tạm và không đủ điều kiện để đầu tư đầy đủ hệ thống hạ tầng thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Đến nay, bãi rác đã quá tải, phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, nhất là sau những trận mưa hoặc trong thời tiết hanh khô. Người dân sống gần khu vực này nhiều lần kiến nghị chính quyền dừng việc đổ rác tại đây. Theo phản ánh của người dân, trước đây có một nhóm người lạ đứng ra quản lý khu vực bãi rác. Một số phương tiện không thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên bị cho là đã đổ rác vào khu vực này.

Người dân cho biết tình trạng ruồi nhặng phát sinh ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Khi mưa lớn, nước mưa cùng nước thải từ khu vực bãi rác chảy xuống khu đô thị phía dưới, gây lo ngại về ô nhiễm môi trường.

rac thai sinh hoat o vinh yen phu tho duoc tam thoi dua ve nha may tram than hinh anh 2
Rác thải tồn đọng trên đường phố ở phường Vĩnh Phúc chưa được xử lý.

Khảo sát tại khu vực bãi rác cho thấy diện tích bãi rộng vài chục ha, địa hình được san ủi theo sườn đồi. Bên trong có nhiều tuyến đường đất, một phần rác đã được san lấp, phủ đất, trong khi một lượng rác khác vẫn chất thành đống.

Tại những vị trí thấp, nước rỉ rác tạo thành các khu vực chứa nước có màu xanh lục và phát sinh mùi. Khu vực bãi rác cách các khu dân cư khoảng 200-300 m và cách trung tâm phường Vĩnh Phúc khoảng 1,5 km.

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên hiện khoảng 126 tấn, trong đó phường Vĩnh Phúc gần 72 tấn và phường Vĩnh Yên hơn 54 tấn. Trong bối cảnh bãi rác tạm Núi Bông đã quá tải, việc người dân ngăn xe chở rác vào bãi khiến hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại hai phường bị gián đoạn.

UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án tạm thời

Trước tình trạng trên, UBND phường Vĩnh Phúc và UBND xã Bình Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, trao đổi với người dân để giải quyết các kiến nghị liên quan đến bãi rác Núi Bông.

Trong các ngày 8 và 9/9, UBND tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức các cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ tình trạng ùn ứ rác thải. Chiều 9/9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 17575/UBND-NN2 chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên.

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Trước đó, người dân chặn không cho xe rác vào bãi rác tạm núi Bông.

Theo đó, tỉnh đồng ý chủ trương tạm thời vận chuyển ngay toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên, khoảng 126 tấn/ngày, về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Vĩnh Phúc và UBND phường Vĩnh Yên chủ động tổ chức thu gom, tập kết, phối hợp vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, không để rác tiếp tục tồn đọng.

Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, được yêu cầu tạm thời tiếp nhận rác thải của hai phường và thực hiện lưu chứa tại bể chứa rác của nhà máy.

Nhà máy Trạm Thản nằm cách khu vực bãi rác Núi Bông khoảng 40 km. Việc đưa rác về đây được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng tồn đọng trước mắt, trong khi nhà máy đang hoàn thiện các điều kiện để vận hành chính thức.

Gấp rút hoàn thiện điều kiện đưa Nhà máy Trạm Thản vào hoạt động

Cùng với phương án xử lý trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản. UBND xã Trạm Thản và UBND xã Phú Mỹ được yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân để bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

rac thai sinh hoat o vinh yen phu tho duoc tam thoi dua ve nha may tram than hinh anh 4
UBND tỉnh Phú Thọ vừa thống nhất chủ trương tạm thời vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản. 

Trường hợp chưa thể bố trí di dời ngay, các địa phương được yêu cầu phối hợp, thỏa thuận với những hộ dân nằm trong vùng khoảng cách an toàn về môi trường để cho phép Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ đưa nhà máy vào hoạt động. Thời hạn hoàn thành các nội dung này trước ngày 15/10/2026.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ UBND tỉnh giao; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đủ điều kiện đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản vào hoạt động trước ngày 25/10/2026.

Về bảo đảm an ninh, trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ được yêu cầu chỉ đạo lực lượng chức năng và công an các địa phương liên quan nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Mục tiêu là không để hình thành điểm nóng, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý rác thải.

Việc tỉnh Phú Thọ thống nhất đưa khoảng 126 tấn rác mỗi ngày của hai phường về bể chứa Nhà máy Trạm Thản là giải pháp trước mắt nhằm giải quyết lượng rác đang ùn ứ tại khu dân cư.

Về lâu dài, việc đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Trạm Thản vào hoạt động đúng tiến độ được xem là yếu tố quan trọng để hình thành phương án xử lý rác ổn định, giảm áp lực cho các bãi rác tạm và hạn chế tác động môi trường đối với khu dân cư.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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