Rắn hổ mang chúa quý hiếm bò vào nhà dân, được thả về rừng

Thứ Sáu, 20:05, 10/04/2026
VOV.VN - Sáng 10/4, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An) phối hợp với UBND, Công an xã Châu Bình và Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức thả một cá thể rắn hổ mang chúa quý hiếm về môi trường tự nhiên sau khi được người dân giao nộp.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/4, ông Vi Văn Trung (trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện một con rắn kích thước lớn bò vào nhà, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm. Ông Trung đã chủ động khống chế, nhốt vào lồng sắt và thông báo cho lực lượng chức năng.

ran ho mang chua quy hiem bo vao nha dan, duoc tha ve rung hinh anh 1
Rắn hổ mang chúa được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định đây là rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), nặng 2,6kg, dài 2,6m, tình trạng sức khỏe tốt, phản xạ nhanh. Đây là loài thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

ran ho mang chua quy hiem bo vao nha dan, duoc tha ve rung hinh anh 2
Lực lượng chức năng tổ chức thả rắn về rừng tự nhiên. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và kiểm tra sức khỏe, các đơn vị liên quan đã đưa cá thể rắn về khu rừng tự nhiên phù hợp để tái thả, đảm bảo đúng sinh cảnh và quy trình kỹ thuật.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: hổ mang rắn hổ mang chúa nghệ an bò vào nhà dân giao nộp thả về rừng.
Khởi tố đối tượng mua bán rắn hổ mang chúa tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết (SN 1981, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Người đàn ông 34 tuổi tử vong vì đắp lá chữa rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Một người đàn ông 34 tuổi mới tử vong do không đến bệnh viện sau khi bị rắn hổ mang cắn mà tự ý đắp lá chữa trị, dẫn đến hoại tử, sốc nhiễm trùng và không qua khỏi.

Vận chuyển rắn hổ mang chúa, người đàn ông bị khởi tố

VOV.VN - Vũ Văn Chiến bị công an phát hiện đang vận chuyển 3 cá thể rắn thuộc danh mục động vật nguy cấp quý, hiếm cần được bảo vệ.

