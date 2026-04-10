Rắn hổ mang chúa quý hiếm bò vào nhà dân, được thả về rừng

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/4, ông Vi Văn Trung (trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện một con rắn kích thước lớn bò vào nhà, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm. Ông Trung đã chủ động khống chế, nhốt vào lồng sắt và thông báo cho lực lượng chức năng.

Rắn hổ mang chúa được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an xã Châu Bình).

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định đây là rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), nặng 2,6kg, dài 2,6m, tình trạng sức khỏe tốt, phản xạ nhanh. Đây là loài thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng tổ chức thả rắn về rừng tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và kiểm tra sức khỏe, các đơn vị liên quan đã đưa cá thể rắn về khu rừng tự nhiên phù hợp để tái thả, đảm bảo đúng sinh cảnh và quy trình kỹ thuật.