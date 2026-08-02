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RES Summer Camp Gala 2026: Chắp cánh những hành trình vươn ra thế giới

Chủ Nhật, 22:08, 02/08/2026
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VOV.VN - Từ những bước khởi đầu với tiếng Anh, nhiều học viên đã tự tin chinh phục học bổng, đạt IELTS 9.0 hay ghi dấu ấn tại các sân chơi quốc tế. Những câu chuyện được chia sẻ tại RES Summer Camp Gala 2026 cho thấy giá trị của một hành trình học tập bền bỉ và sự chuẩn bị cho tương lai.

Chiều 1/8, tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TP.HCM), Trung tâm Anh ngữ RES tổ chức RES Summer Camp Gala 2026, khép lại chuỗi hoạt động của Trại hè RES 2026 với chủ đề "Nhà lãnh đạo trẻ toàn năng". Chương trình quy tụ đông đảo học viên, phụ huynh, giáo viên cùng các đối tác, tạo không gian nhìn lại một mùa hè học tập, trải nghiệm và kết nối. 

Theo Ban tổ chức, Summer Camp 2026 được xây dựng theo định hướng phát triển toàn diện, kết hợp học tiếng Anh với các hoạt động rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, làm việc nhóm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và định hướng học bổng. Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức, chương trình hướng đến việc giúp học sinh hình thành bản lĩnh, sự tự tin và khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập.

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Bà Nguyễn Huyền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn RES vinh danh các học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0, ghi nhận những nỗ lực trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

Sau 19 năm phát triển, dấu ấn của RES không chỉ được thể hiện qua quy mô 50 chi nhánh trên toàn quốc hay những giải thưởng hợp tác quốc tế, mà còn được ghi nhận qua sự trưởng thành của nhiều thế hệ học viên. Theo đơn vị này, hàng nghìn học viên đã đạt các mốc IELTS 8.0, 8.5 và 9.0; nhiều em tiếp tục giành học bổng, theo học tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. 

Một trong những gương mặt tiêu biểu được giới thiệu tại chương trình là Lê Thanh Châu, học viên gắn bó với RES từ khi mới 5 tuổi. Sau nhiều năm theo đuổi lộ trình học tập, Thanh Châu chinh phục IELTS 9.0 - mức điểm tuyệt đối của kỳ thi, đồng thời giành học bổng của Đại học Quốc Gia Úc và hiện theo học tại một trường đại học ở quốc gia này. Theo ban tổ chức, hành trình của Thanh Châu là minh chứng cho giá trị của một quá trình học tập dài hạn, được xây dựng từ nền tảng kiến thức, sự kiên trì và định hướng rõ ràng.

Ở một lĩnh vực khác, học viên RES - Emily Wagner mang đến câu chuyện về sự bền bỉ theo đuổi đam mê. Gắn bó với RES từ năm 2 tuổi, cô bé vừa trở thành chủ nhân giải thưởng đặc biệt "Best Original Composition" (Sáng tác nguyên bản xuất sắc nhất) tại Chicago International Music Competition 2026. Emily dự thi nội dung Thanh nhạc ở bảng Rising Star, nhóm Young Musician III, với vòng thi trực tiếp diễn ra tại Chicago (Mỹ) từ ngày 16 đến 19/7.

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 Nghệ sỹ Lâm Vissay cùng ca sĩ nhí Emily Wagner biểu diễn tại RES Summer Camp Gala 2026

Nếu Thanh Châu đại diện cho hành trình chinh phục tri thức bằng sự kiên trì, thì Emily Wagner cho thấy ngoại ngữ có thể trở thành chiếc cầu nối để người trẻ tự tin bước lên sân khấu quốc tế. Hai hành trình khác nhau nhưng đều bắt đầu từ những năm tháng đầu tiên học tiếng Anh, cũng là điều mà RES mong muốn truyền tải thông qua chủ đề "Nhà lãnh đạo tương lai" của Summer Camp năm nay.

Được thành lập từ năm 2007, RES hiện có 50 chi nhánh trên toàn quốc, đồng hành cùng hơn 50.000 học viên. Theo đơn vị này, định hướng xuyên suốt là xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng người học, phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh trong thực tế, đồng thời tạo nền tảng để học sinh tiếp cận các cơ hội học tập và hội nhập quốc tế. 

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 RES Summer Camp Gala 2026 mang đến không gian giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và truyền cảm hứng, với thông điệp nuôi dưỡng bản lĩnh và khát vọng hội nhập cho thế hệ trẻ

Trong quá trình phát triển, RES nhiều lần được các tổ chức giáo dục ghi nhận về chất lượng đào tạo. Giai đoạn 2013-2018, đơn vị liên tiếp được vinh danh là Đối tác Kim cương xuất sắc của IDP Việt Nam. Năm học 2023-2024, Trung tâm Ngoại ngữ RES được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tặng giấy khen vì thành tích trong công tác quản lý, điều hành các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tại IDP Partner Excellence Awards 2026, RES tiếp tục được trao hai giải thưởng gồm Đối tác xuất sắc nhất Đông Nam Á và giải thưởng ghi nhận hành trình hợp tác, phát triển bền vững cùng IDP. Bên cạnh phần tổng kết hành trình hè, chương trình còn có sự tham gia của DJ Paully, ca sĩ Kyo York, nghệ sĩ Lâm Vissay và ca sĩ nhí Emily Wagner, mang đến không gian giao lưu giữa học viên, phụ huynh và giáo viên trước thềm năm học mới. 

Nguyễn Tùng/VOV.VN
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