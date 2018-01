Rét đậm, rét hại: Lo bệnh nhân nhập viện tăng

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc. Sáng 9/1, khu vực Mẫu Sơn thuộc huyện Cao Lộc và Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn được xác định là có nhiệt độ thấp nhất, chỉ còn 1 độ C. Học sinh tiểu học và mẫu giáo đã được nghỉ học.

Rét đậm, rét hại tăng khiến nỗi lo bệnh nhân nhập viện tăng (ảnh minh họa)

Bác sĩ Đinh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc cho biết, Trung tâm đã lắp điều hòa 2 chiều tại phòng khám, bổ sung thêm lò sưởi tại các phòng điều trị để giữ ấm cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, trung tâm tăng cường giám sát dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông Xuân, nhất là bệnh cúm gia cầm có thể lây lan từ biên giới. Hiện mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận gần 100 bệnh nhân đến khám, chủ yếu là bệnh đường hô hấp và cúm thông thường.

Bác sĩ Đinh Hoàng Giang nói: “Địa phương có 2 xã Đông Sơn, Mẫu Sơn rất rét có thể có băng giá. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền trên địa bàn. Nếu nhiệt độ xuống thấp hơn nữa sẽ mua thêm dầu gió, cao sao vàng phát miễn phí cho bà con để phòng các bệnh hô hấp, cảm cúm”.

Nhiệt độ tại khu vực Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng giảm sâu trong sáng nay, chỉ còn hơn 3 độ C. Học sinh tiểu học được nghỉ sau đợt thi hết học kỳ 1 nên ngành giáo dục địa phương đang theo dõi diễn biến thời tiết để đưa ra thông báo nghỉ học. Còn với ngành y tế, đang lo ngại về việc gia tăng bệnh nhân viêm phổi ở trẻ em và đột quỵ ở người có bệnh tăng huyết áp.

Bác sĩ Đào Văn Đăng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết: “Chúng tôi phối hợp với ngành giáo dục hướng dẫn cho cán bộ y tế trường học theo dõi sức khỏe sát sao đối với trẻ nhỏ, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh giữ ấm cho các cháu, đặc biệt là trong những ngày giá rét như thế này phải giữ ấm mũi họng cho trẻ, đi ra đường phải có khẩu trang và mặc áo giữ kín phần họng để hạn chế viêm đường hô hấp”.

Tại nhiều nơi của tỉnh Cao Bằng, sáng 9/1, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 10 độ C. Bác sĩ Phương Đức Cù, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cho biết, mặc dù các phòng bệnh đã được lắp cửa kính tránh gió lùa nhưng trong những ngày rét đậm như thế này, bệnh viện vẫn bổ sung máy sưởi điện tại phòng bệnh, bật điều hòa ấm cho bệnh nhi sơ sinh và tăng cường chăn ấm cho bệnh nhân.

“Toàn viện sáng 9/1 có gần 400 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân bị viêm phổi do lạnh. Bây giờ khoa sơ sinh đã có điều hòa rồi. Còn các phòng bệnh khác thì được sưởi ấm bằng máy sưởi điện…”, bác sĩ Đức Cù nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già cần được giữ ấm cơ thể, không nên đi ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột; nên ăn uống các thức ăn ấm nóng, giàu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể. Những bệnh nhân huyết áp cao, béo phì, tiểu đường cần tuân thủ điều trị, giữ gìn sức khỏe để tránh bị đột quỵ.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng: “Dịch bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng yếu tố quan trọng là thời tiết, khí hậu. Mùa Đông Xuân là mùa lạnh, ẩm, dịch bệnh có thể lây qua đường hô hấp, cần chú ý phòng tránh bệnh cúm mùa, cúm độc lực cao như cúm AH5N1, H7N9 liên quan đến gia cầm và những bệnh khác lây truyền qua đường hô hấp như sởi, ho gà, thủy đậu và một số bệnh liên quan đến an toàn thực phẩm”.

Theo dự báo, đợt rét đậm này còn kéo dài, người dân chú ý phòng ngừa các tai nạn do sưởi ấm. Tuyệt đối không được đốt củi, đốt than để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas. Bởi trong quá trình đốt cháy sẽ thải ra khí CO và CO2. Trong điều kiện thiếu oxy, sẽ hình thành khí CO càng nhiều, khiến những người trong phòng kín có thể bất tỉnh và tử vong nhanh./.

