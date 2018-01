Học sinh Hà Nội được nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C

VOV.VN -Theo đó, học sinh Mầm non, Tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C trở xuống. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C trở xuống.