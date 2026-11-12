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Rốn lũ Hòa Thịnh lại ngập trong biển nước lũ nhìn từ trên cao

Thứ Năm, 18:08, 12/11/2026
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VOV.VN - Từ góc nhìn trên cao, nhiều khu, cụm dân cư ở vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk gần như bị bao vây giữa biển nước lũ mênh mông trong ngày 12/11. Giao thông bị chia cắt cục bộ, đời sống người dân đối mặt nhiều khó khăn.

Đêm 11 và sáng 12/11, nước lũ dâng cao, làm ngập nhiều khu, cụm dân cư tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, khiến giao thông chia cắt, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó từ sớm, từ xa, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Đặc biệt, 14 căn nhà tránh lũ cộng đồng vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu tháng 11 đã phát huy hiệu quả. Đến nay, địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, thiệt hại tài sản không đáng kể; nước lũ cũng đã dần rút từ chiều tối 12/11.

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Cổng chào và nhiều tuyến đường chính ở xã Hòa Thịnh chìm dần trong dòng nước lũ đục ngầu.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, vùng rốn lũ Hòa Thịnh phải đối mặt với tình trạng ngập lụt. Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 từng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, để lại những mất mát lớn đối với người dân địa phương. Việc lũ tiếp tục tái diễn sau một năm cho thấy sự khắc nghiệt, khó lường và tính chất thường xuyên của thiên tai tại khu vực này, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư vùng rốn lũ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận: 

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Nước lũ bao vây các cụm dân cư, khiến nhiều khu vực bắt đầu bị cô lập, giao thông chia cắt cục bộ.
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Những ngôi nhà cùng các lùm tre nhô lên như những "ốc đảo" nhỏ giữa ngập tràn nước lũ.

 

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Sau đúng 1 năm, vùng rốn lũ Hoà Thịnh lại ngập chìm trong nước lũ.
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Nước lũ bủa vây các cụm dân cư, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều trở ngại.

 

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Biển nước mênh mông bao phủ vùng đồng bằng Hòa Thịnh nhìn từ trên cao.
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Hoà Thịnh kiên cường đứng dậy sau lũ dữ

VOV.VN - Trận mưa lũ lịch sử quét qua xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã để lại những thiệt hại chưa từng có về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Sau lũ dữ, người dân nới đây đã đứng dậy, tái thiết bằng chính nghị lực kiên cường.

Công Bắc-Minh Nguyệt/VOV-Tây Nguyên
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