Rốn lũ Hòa Thịnh lại ngập trong biển nước lũ nhìn từ trên cao
VOV.VN - Từ góc nhìn trên cao, nhiều khu, cụm dân cư ở vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk gần như bị bao vây giữa biển nước lũ mênh mông trong ngày 12/11. Giao thông bị chia cắt cục bộ, đời sống người dân đối mặt nhiều khó khăn.
Đêm 11 và sáng 12/11, nước lũ dâng cao, làm ngập nhiều khu, cụm dân cư tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, khiến giao thông chia cắt, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó từ sớm, từ xa, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
Đặc biệt, 14 căn nhà tránh lũ cộng đồng vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu tháng 11 đã phát huy hiệu quả. Đến nay, địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, thiệt hại tài sản không đáng kể; nước lũ cũng đã dần rút từ chiều tối 12/11.
Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, vùng rốn lũ Hòa Thịnh phải đối mặt với tình trạng ngập lụt. Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 từng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, để lại những mất mát lớn đối với người dân địa phương. Việc lũ tiếp tục tái diễn sau một năm cho thấy sự khắc nghiệt, khó lường và tính chất thường xuyên của thiên tai tại khu vực này, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư vùng rốn lũ.