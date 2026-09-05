Rộn ràng khai giảng năm học mới ở miền Trung

Hôm nay (5/9), cùng với cả nước, học sinh miền Trung nô nước đi khai giảng năm học mới 2026 -2027. Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3, thành phố Huế; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự khai giảng tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.

Cơn mưa nhẹ vào tối hôm qua làm không khí ngày khai giảng năm học mới tại các địa phương miền Trung trở nên mát mẻ, sau những ngày dài nóng bức. Từ sáng sớm, thầy, cô giáo, học sinh cùng phụ huynh có mặt tại các điểm trường để dự lễ khai giảng năm học mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn (ngoài cùng bên trái)​​​​​​ dự tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi

Năm học này, một loạt các trường học liên cấp dọc biên giới đất liền vừa được xây dựng đã kịp đưa vào vận hành đúng ngày khai giảng. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 4 trường, thành phố Huế có 2 trường, thành phố Đà Nẵng có 6 trường và tỉnh Quảng Ngãi có 4 trường.

Trường liên cấp ở biên giới đất liền không chỉ là nơi học tập mà con là nơi ăn ở và sinh hoạt của hàng nghìn học sinh vùng cao biên giới. Suốt nhiều tháng qua, đơn vị thi công chạy đua với thời gian; các địa phương huy động thêm lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng trường học để các công trình kịp đưa vào hoạt động trong năm học mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Liên cấp xã A Lưới 3, thành phố Huế

Một số địa phương còn có chính sách hỗ trợ học sinh, giao viên dạy và học tại khu vực biên giới. Thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định về chính sách hỗ trợ cho học sinh, người lao động trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Học sinh ở nội trú khu vực biên giới đất liền được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/tháng và sách vở, đồ dùng sinh hoạt.

Sáng sớm nay đưa con đến ngôi trường mới dự lễ khai giảng, ông Clau Đơi, phụ huynh học sinh lớp 1 Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng bày tỏ vui mừng: “Cả nhân dân, học sinh ở đây hứng thú đến đây, trường mới do Đảng, Nhà nước quan tâm, trường rất tuyệt vời, học sinh cũng phấn khởi ngày khai giảng năm học mới. Năm nay trường liên cấp rất khang trang, đẹp đẽ".

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (bên phải) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dắt tay học sinh vào trường mới

Năm học mới ghi dấu ấn quan trọng khi cả nước thực hiện sắp xếp trường học với quy mô lớn chưa từng có. Tỉnh Quảng Trị sắp xếp còn 372 cơ sở giáo dục công lập, giảm 459 trường so với thời điểm trước sắp xếp (trên 55%). Cùng với việc giảm đầu mối, biên chế ngành giáo dục dự kiến giảm mạnh. Thành phố Huế cũng sắp xếp 502 trường học cấp mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND các xã, phường còn 256 trường. Thành phố Đà Nẵng sắp xếp và sáp nhập giảm từ 976 cơ sở xuống còn 452 cơ sở. Tỉnh Quảng Ngãi giảm 409 cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, ngành Giáo dục sắp xếp và điều chuyển đội ngũ giáo viên sau khi tổ chức lại mạng lưới trường lớp, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương và cấp học: “Ngành sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên sau sắp xếp các cơ sở giáo dục; phối hợp với chính quyền các phường, xã để sử dụng hiệu quả đội ngũ, điều tiết giáo viên hợp lý, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua”.

Một trong những định hướng đáng chú ý là đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của người học làm trung tâm. Cùng với đổi mới quản trị, các địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề án chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai theo hướng ưu tiên xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường lớp, tập trung vào những nơi còn thiếu và chưa đồng bộ.

Học sinh phấn khởi ngày khai giảng

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với địa phương, các đơn vị để tổ chức vận hành một cách hiệu quả ngay từ những tháng đầu tiên của năm học. Cũng hy vọng rằng, với sự quyết tâm quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, những trường còn lại sẽ tiếp tục được khởi công, xây dựng và sẽ vận hành một cách có hiệu quả trong thời gian tới, với kỳ vọng là những trường nội trú ở trên các tuyến biên giới được hình thành và sẽ phát triển trong thời gian sắp tới, tạo một môi trường học tập hết sức thuận lợi cho các em học sinh”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà tặng học sinh ngày khai giảng năm học mới

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên cả nước dùng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều tỉnh, thành đã quyết định hoặc có chủ trương mua sách giáo khoa cho học sinh mượn miễn phí.

Cô giáo Ý Phương, giáo viên lớp 2B, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên cả nước sẽ tạo thuận lợi hơn cho phụ huynh, học sinh, nhất là những gia đình còn khó khăn.

"Khi có chủ trương dùng chung một bộ sách thì mình cảm thấy sẽ thuận lợi hơn cho phụ huynh học sinh. Ví dụ có những em khó khăn, không có điều kiện để mua thì có thể xin ở bất cứ đâu mà mình quen biết để có sách sử dụng. Còn như nhiều bộ thì phụ huynh không nắm được trường này học bộ này, trường này học bộ kia nên cũng khó khi học sinh, phụ huynh xin sách về học", cô Phương nói.