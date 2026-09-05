Học sinh cả nước hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

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Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các trường học trên cả nước sẽ tham dự chương trình chung. Những hoạt động riêng được tổ chức trước chương trình, nếu có, phải thực hiện gọn nhẹ và kết thúc trước 7h30.

Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: An Kiên

Sau 8h30, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng. Các đơn vị không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau Chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên được tổ chức tham dự chương trình chung qua truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình điều chỉnh là các nghi thức khai giảng được thực hiện thống nhất về thời điểm trên toàn quốc. Cụ thể, các điểm cầu và cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện nghi thức thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm. Đặc biệt, tại mỗi cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý nhà trường sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, qua đó tạo không khí đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi cả nước.

Một thay đổi khác so với phương án trước đây liên quan đến các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Với những trường đủ điều kiện khánh thành vào ngày 5/9, lễ khánh thành sẽ được tổ chức ngay trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc, thay cho phương án tổ chức một lễ riêng trước chương trình chung.

Tại những điểm cầu có trường tổ chức khánh thành, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm theo diễn biến chương trình.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tổ chức lễ khai giảng phải bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.

Năm học 2026-2027 được xác định là “năm chuyển trạng thái” của ngành Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu chuyển từ tạo nền tảng sang tạo chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, lớp học... Từ đổi mới quản trị, bảo đảm đội ngũ và cơ sở vật chất, đến đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử và ứng dụng công nghệ, AI - ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn. Điều quan trọng là những đổi mới đó phải thực sự tạo ra kết quả, để người học tốt hơn, người thầy tốt hơn và nhà trường tốt hơn.