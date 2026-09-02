Sân bay Liên Khương đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau hơn 5 tháng

Lúc 10h58 phút, chuyến bay AK571 của hãng hàng không AirAsia từ Kuala Lumpur, Malaysia hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên đến Lâm Đồng sau hơn 5 tháng sân bay tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn.

Hành khách quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trong ngày đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur được nối lại.

Tiếp đó, lúc 11h40 phút, chuyến bay AK572 từ Liên Khương đi Kuala Lumpur cất cánh. Sự kiện đánh dấu việc khôi phục kết nối hàng không quốc tế thường lệ giữa Đà Lạt - Lâm Đồng với Kuala Lumpur, Malaysia.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trước chuyến bay đi Kuala Lumpur, Malaysia.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8, sau khi hoàn thành dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau các đường bay nội địa, việc nối lại đường bay quốc tế tiếp tục khôi phục năng lực kết nối hàng không của Lâm Đồng.

Những hành khách quốc tế đầu tiên tại Liên Khương sau khi đường bay thường lệ giữa Đà Lạt - Lâm Đồng và Kuala Lumpur được khôi phục.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại đúng dịp Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng mở thêm dòng khách quốc tế đến Đà Lạt - Lâm Đồng, tăng kết nối với Malaysia và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục xúc tiến các đường bay quốc tế mới, mở rộng thị trường du lịch, giao thương và thu hút đầu tư.