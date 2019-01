Sân bay Long Thành, cao tốc Bắc-Nam là những nhiệm vụ trọng tâm 2019

Sáng nay (11/1), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao

Khẳng định chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, Tết, Thứ trưởng Đông cho biết, sản lượng vận tải năm 2018 tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, ước đạt hơn 1.600 triệu tấn hàng, tăng 10%; hơn 4.600 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm 2017.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An diễn ra mới đây.

“Chỉ số năng lực quốc gia về logistics năm 2018 của Việt Nam xếp hạng 39/160 nước tham gia điều tra (tăng 25 bậc so với năm 2016), tất cả 6 tiêu chí đánh giá đều tăng vượt bậc so với năm 2016”, Thứ trưởng Đông nói.

Về công tác bảo đảm ATGT, giảm ùn tắc giao thông, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, tăng cường thẩm tra, thẩm định ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác được thực hiện chặt chẽ.

Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ATGT đường thủy nội địa được cải thiện; năng lực giám sát an ninh, an toàn hàng không được nâng lên; công tác quản lý, cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt được tăng cường... Công tác phòng, chống ùn tắc giao thông tiếp tục được chú trọng, tuy nhiên, đã xảy ra 107 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, tăng 20 vụ (tăng 23%) so với năm 2017.

Năm 2018, cả nước xảy ra 18.736 vụ TNGT, làm chết 8.248 người, làm bị thương 14.802 người. So với năm 2017, giảm 1.348 vụ (giảm 6,71%), giảm 33 người chết (giảm 0,4%), giảm 2.238 người bị thương (giảm 13,13%).

Nhiều mục tiêu lớn cho năm 2019

Xác định năm 2019 là năm “tăng tốc” phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 8 - 9% về tấn hàng hóa và lượt hành khách so với năm 2018; Hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019 với số vốn dự kiến giải ngân gần 29.000 tỷ đồng.

Cao tốc Bắc - Nam.

Thực hiện năm ATGT 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, Bộ GTVT quyết tâm giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Để đạt các mục tiêu trên, Bộ GTVT đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có việc hoàn thành lập, trình Chính phủ đề nghị sửa đổi Luật Giao thông đường bộ; tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Hàng không dân dụng; Tập trung hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 7 dự thảo văn bản QPPL và 6 đề án thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 27 thông tư và 11 đề án; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu các lĩnh vực vận tải, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, ứng dụng KHCN vào quản lý, điều hành vận tải; Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

"Bộ GTVT sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và phối hợp các hiệp hội vận tải, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội chủ hàng để trao đổi, nắm bắt và tiếp nhận thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Nâng cao điều kiện ATGT đối với KCHTGT; Xử lý hiệu quả các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, các vị trí đường ngang đường sắt; thực hiện đồng bộ công tác thẩm định, thẩm tra ATGT, bảo vệ KCHTGT", Thứ trưởng Đông cho biết.

Tới đây sẽ phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an và các địa phương tăng cường điều tiết, bảo đảm ATGT; Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các lĩnh vực GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với Luật Quy hoạch.

Sân bay Long Thành.

Hoàn thành xây dựng, trình phê duyệt các đề án kết nối mạng giao thông các khu vực để sớm triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; triển khai dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, dự án CHK Long Thành, mở rộng CHK Tân Sơn Nhất bảo đảm kế hoạch đề ra; Hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thu phí hoàn vốn các dự án BOT. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng.../.