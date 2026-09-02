Sân bay Nội Bài đón gần 3.000 khách/giờ, nhà ga T1 vẫn thông thoáng

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sân bay Nội Bài ghi nhận lượng hành khách tăng cao với chiều nội địa từ các nơi đến, có thời điểm gần 3.000 lượt khách/giờ. Dù lưu lượng hành khách lớn, một số khung giờ tại nhà ga T1 vẫn được duy trì thông thoáng.

Gần 3.000 khách/giờ, sân bay Nội Bài vẫn thông thoáng ngày cao điểm.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày 2/9, chiều khách nội địa đi có 6 khung giờ cao điểm, trải đều từ 6h đến 20h. Tại mỗi khung giờ, sản lượng hành khách đều vượt 2.000 lượt.

Ở chiều nội địa đến, sân bay Nội Bài có 9 khung giờ cao điểm, kéo dài từ 9h đến 23h. Khung giờ đông khách nhất được ghi nhận từ 19h đến 20h, với sản lượng gần 3.000 lượt khách. Mặc dù lượng hành khách tăng mạnh trong ngày cao điểm, một số khung giờ tại nhà ga T1 vẫn ghi nhận tình trạng thông thoáng, góp phần hạn chế thời gian chờ đợi của hành khách.

Để chủ động giảm thời gian làm thủ tục, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách thực hiện check-in trực tuyến trước chuyến bay thông qua website hoặc ứng dụng di động của các hãng hàng không.

Hành khách hào hứng, chủ động check-in trực tuyến qua website, ứng dụng di động.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, sân bay dự kiến phục vụ hơn 531.000 lượt hành khách, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài trong dịp này dự kiến đạt 3.336 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, sân bay Nội Bài đã chủ động tăng cường nhân lực, khai thác tối đa các quầy làm thủ tục, cửa ra tàu bay và băng chuyền hành lý. Công tác điều tiết phương tiện ra, vào khu vực nhà ga cũng được thực hiện linh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong những khung giờ cao điểm.

Bên cạnh các giải pháp tổ chức khai thác tại sân bay, Cục Hàng không Việt Nam cũng tăng năng lực điều phối tại Nội Bài. Theo đó, năng lực khai thác được nâng từ 42 lên 44 slot/giờ trong khung thời gian từ 6h đến 23h55, tạo điều kiện để các hãng hàng không tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm.

Việc đồng bộ các giải pháp từ điều phối chuyến bay, bố trí nhân lực đến tổ chức phục vụ tại nhà ga được kỳ vọng giúp sân bay Nội Bài duy trì hoạt động ổn định, hạn chế ùn tắc và bảo đảm phục vụ hành khách trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.