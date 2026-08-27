English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sân bay Nội Bài dự kiến đón 125.000 khách ngày cao điểm dịp 2/9

Thứ Năm, 11:06, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 125.000 khách trong ngày cao điểm dịp nghỉ lễ 2/9. Hiện đơn vị bắt đầu đồng triển khai loạt các giải pháp về hạ tầng, nhân lực và công nghệ để hạn chế ùn tắc dịp Quốc khánh 2/9.

Theo dự báo của Cảng HKQT Nội Bài, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất trong đợt phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Dự kiến, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách, tăng khoảng 8% so với ngày thường và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

san bay noi bai du kien don 125.000 khach ngay cao diem dip 2 9 hinh anh 1
CHK Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách, tăng khoảng 8% so với ngày thường và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng cất, hạ cánh trong ngày cao điểm dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm này, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot tại Cảng HKQT Nội Bài từ 42 lên 44 slot/giờ trong khung thời gian từ 6h đến 23h55. Việc tăng tham số điều phối được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các hãng hàng không tăng chuyến, góp phần giải tỏa áp lực khai thác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại gia tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Chủ động phương án bảo đảm an toàn, thông suốt

Trước dự báo lượng hành khách và chuyến bay tăng cao, Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt trong toàn bộ quá trình phục vụ hành khách.

Cảng phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài tổ chức, điều tiết các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga theo hướng khoa học, linh hoạt điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bố trí rõ ràng các khu vực đỗ xe. Tại khu vực nhà ga, Cảng khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, hệ thống băng chuyền hành lý; đồng thời tăng cường nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại những vị trí có nguy cơ phát sinh ùn ứ.

Hệ thống sinh trắc học được ưu tiên bảo đảm vận hành ổn định, với lực lượng kỹ thuật thường xuyên túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, Cảng phối hợp với Công an cửa khẩu tổ chức các khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam, làn riêng dành cho hành khách nước ngoài và phi hành đoàn, qua đó góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

san bay noi bai du kien don 125.000 khach ngay cao diem dip 2 9 hinh anh 2
Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt trong toàn bộ quá trình phục vụ hành khách.

Trong công tác điều hành khai thác, Cảng tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Phối hợp ra quyết định - A-CDM (Airport Collaborative Decision Making). Mô hình này hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động điều hành bay, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chỉ số đúng giờ.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn và năng lực khai thác, chất lượng phục vụ hành khách cũng được Cảng đặc biệt chú trọng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định, duy trì chất lượng phục vụ trong toàn bộ thời gian khai thác, kể cả đối với các chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn; đồng thời bảo đảm tác phong và thái độ phục vụ hành khách đúng chuẩn mực.

Khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục

Để hạn chế thời gian chờ đợi và giúp hành trình qua Cảng HKQT Nội Bài diễn ra thuận lợi, hành khách được khuyến cáo chủ động thực hiện các thủ tục trước chuyến bay.

Hành khách nên ưu tiên check-in trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng di động của hãng hàng không; sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, kiosk check-in hoặc kiosk sinh trắc học tại nhà ga để giảm thời gian xếp hàng tại các quầy làm thủ tục truyền thống.

Trước khi đến sân bay, hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ cần thiết cho chuyến bay, quy định về hành lý, cũng như danh mục các đồ vật bị cấm hoặc hạn chế mang lên máy bay.

Trong dịp cao điểm, hành khách cũng cần chủ động tính toán thời gian di chuyển và có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế, nhằm có đủ thời gian hoàn tất các thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và hải quan.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sân bay Nội Bài cho xe biển vàng đón khách trước sảnh Nhà ga T1
Sân bay Nội Bài cho xe biển vàng đón khách trước sảnh Nhà ga T1

VOV.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, cho phép xe dịch vụ biển vàng dưới 9 chỗ đón trả khách tại làn 3 trước sảnh E Nhà ga T1 nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời vẫn đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế ùn tắc.

Sân bay Nội Bài cho xe biển vàng đón khách trước sảnh Nhà ga T1

Sân bay Nội Bài cho xe biển vàng đón khách trước sảnh Nhà ga T1

VOV.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, cho phép xe dịch vụ biển vàng dưới 9 chỗ đón trả khách tại làn 3 trước sảnh E Nhà ga T1 nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời vẫn đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế ùn tắc.

Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian check-in
Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian check-in

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp hành khách đi các chuyến bay nội địa hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây với ba thao tác đơn giản, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại khu vực check-in.

Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian check-in

Sân bay Nội Bài triển khai kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian check-in

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp hành khách đi các chuyến bay nội địa hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây với ba thao tác đơn giản, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại khu vực check-in.

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài
Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiệt độ bề mặt sân đỗ tàu bay tại Cảng HKQT Nội Bài lên tới 71 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt như “chảo lửa”, các cán bộ, nhân viên khu bay vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiệt độ bề mặt sân đỗ tàu bay tại Cảng HKQT Nội Bài lên tới 71 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt như “chảo lửa”, các cán bộ, nhân viên khu bay vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục