Sân bay Nội Bài dự kiến đón 125.000 khách ngày cao điểm dịp 2/9

Theo dự báo của Cảng HKQT Nội Bài, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất trong đợt phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Dự kiến, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách, tăng khoảng 8% so với ngày thường và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

CHK Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách, tăng khoảng 8% so với ngày thường và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng cất, hạ cánh trong ngày cao điểm dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm này, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot tại Cảng HKQT Nội Bài từ 42 lên 44 slot/giờ trong khung thời gian từ 6h đến 23h55. Việc tăng tham số điều phối được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các hãng hàng không tăng chuyến, góp phần giải tỏa áp lực khai thác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại gia tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Chủ động phương án bảo đảm an toàn, thông suốt

Trước dự báo lượng hành khách và chuyến bay tăng cao, Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt trong toàn bộ quá trình phục vụ hành khách.

Cảng phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài tổ chức, điều tiết các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga theo hướng khoa học, linh hoạt điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời bố trí rõ ràng các khu vực đỗ xe. Tại khu vực nhà ga, Cảng khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, hệ thống băng chuyền hành lý; đồng thời tăng cường nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại những vị trí có nguy cơ phát sinh ùn ứ.

Hệ thống sinh trắc học được ưu tiên bảo đảm vận hành ổn định, với lực lượng kỹ thuật thường xuyên túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, Cảng phối hợp với Công an cửa khẩu tổ chức các khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam, làn riêng dành cho hành khách nước ngoài và phi hành đoàn, qua đó góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt trong toàn bộ quá trình phục vụ hành khách.

Trong công tác điều hành khai thác, Cảng tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Phối hợp ra quyết định - A-CDM (Airport Collaborative Decision Making). Mô hình này hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động điều hành bay, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chỉ số đúng giờ.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn và năng lực khai thác, chất lượng phục vụ hành khách cũng được Cảng đặc biệt chú trọng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định, duy trì chất lượng phục vụ trong toàn bộ thời gian khai thác, kể cả đối với các chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn; đồng thời bảo đảm tác phong và thái độ phục vụ hành khách đúng chuẩn mực.

Khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục

Để hạn chế thời gian chờ đợi và giúp hành trình qua Cảng HKQT Nội Bài diễn ra thuận lợi, hành khách được khuyến cáo chủ động thực hiện các thủ tục trước chuyến bay.

Hành khách nên ưu tiên check-in trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng di động của hãng hàng không; sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, kiosk check-in hoặc kiosk sinh trắc học tại nhà ga để giảm thời gian xếp hàng tại các quầy làm thủ tục truyền thống.

Trước khi đến sân bay, hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ cần thiết cho chuyến bay, quy định về hành lý, cũng như danh mục các đồ vật bị cấm hoặc hạn chế mang lên máy bay.

Trong dịp cao điểm, hành khách cũng cần chủ động tính toán thời gian di chuyển và có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế, nhằm có đủ thời gian hoàn tất các thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và hải quan.