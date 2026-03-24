Sân bay quá tải cục bộ, Đà Nẵng đề nghị các bộ, ngành tháo gỡ

Thành phố Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn với lượng khách tăng trưởng 20% - 30% mỗi năm, trung bình mỗi ngày đón khoảng 130 - 170 chuyến bay, trong đó có 60 - 70 chuyến quốc tế.

Năm 2025, sản lượng hành khách đã vượt công suất khai thác, với nhà ga T1 phục vụ 7,5 triệu/6 triệu khách và nhà ga T2 đạt 6,8 triệu/4 triệu khách. Do đặc thù múi giờ và nhu cầu du lịch, các chuyến bay quốc tế tập trung vào khung giờ trưa và ban đêm nên các khu vực check-in, xuất nhập cảnh, soi chiếu hành lý thường xuyên quá tải, hành khách phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng chất lượng phục vụ và hình ảnh điểm đến.

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để tạo động lực phát triển. Thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường nhân lực, mở tối đa quầy làm thủ tục và đơn giản hóa quy trình kiểm soát; Bộ Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ và hạ tầng kỹ thuật; chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các nhà đầu tư triển khai các dự án như nhà ga hàng hóa, mở rộng sân đỗ tàu bay.

Thành phố này đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Hải quan bố trí đủ nhân lực, mở tối đa lối kiểm tra hành lý, tăng cường phân luồng, ứng dụng quản lý rủi ro và công nghệ nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra; Cục Hàng không Việt Nam tăng cường điều phối slot bay, phân bổ khung giờ hợp lý, hạn chế dồn chuyến; chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường chia sẻ dữ liệu khai thác theo thời gian thực.

UBND thành phố cũng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường băng, khu vực cất/hạ cánh; tối ưu hóa quy trình khai thác tại nhà ga nội địa, khu vực an ninh, băng chuyền hành lý; bố trí lại không gian chức năng trong nhà ga và nghiên cứu bổ sung khu vực soi chiếu nhằm giảm áp lực. Thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tiếp tục triển khai các giải pháp điều tiết hành khách, tối ưu quy trình và mở rộng năng lực khai thác.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì rà soát hạ tầng giao thông kết nối khu vực sân bay, bao gồm đường ra vào, điểm đón trả khách và tổ chức giao thông; Sở Xây dựng đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp nhằm giảm ùn tắc khu vực trước nhà ga, nhất là trong giờ cao điểm; đồng thời tham mưu các giải pháp đầu tư, mở rộng hạ tầng phù hợp quy hoạch.