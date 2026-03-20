Thêm 2 đường bay thẳng từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) đến Đà Nẵng

Thứ Sáu, 21:19, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (20/3), thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình chào mừng các chuyến bay thẳng từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) đến Đà Nẵng.

2 đường bay này do hãng Hàng không AirAsia khai thác, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không quốc tế của thành phố với khu vực Đông Nam Á.

Lúc 18h15 hôm nay (20/3), chuyến bay mang số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia, chở 180 hành khách, khởi hành từ sân bay Quốc tế Ngurah Rai (Bali) đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Bali (Indonesia) với Đà Nẵng. Đường bay này có tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng với một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực.

Khách du lịch chụp hình lưu niệm

Trước đó, lúc 15h20, chuyến bay mang số hiệu Z2824 của Philippines AirAsia, chở 180 hành khách, khởi hành từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila- Philippines) đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Theo kế hoạch, đường bay Manila – Đà Nẵng được  vận hành với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320. Việc đưa vào khai thác đường bay này góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa Đà Nẵng với thị trường Philippines – một thị trường du lịch năng động của khu vực.

Du khách được tặng quà lưu niệm

Việc hãng Hàng không AirAsia khai thác đường bay Manila (Philippines)– Đà Nẵng và Bali (Indonesia) – Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố. Các đường bay này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Nẵng và các trung tâm du lịch năng động trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch, tăng cường trao đổi khách và mở rộng hợp tác với các điểm đến Đông Nam Á, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng như Úc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng đón hớn 1,1 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14/2-22/2), TP. Đà Nẵng đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Một số khu điểm, du lịch, lượng khách tăng mạnh, như tại Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, bình quân mỗi ngày đón hơn 10 ngàn lượt khách, có ngày đạt 12 ngàn lượt khách.

VOV.VN - 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14/2-22/2), TP. Đà Nẵng đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Một số khu điểm, du lịch, lượng khách tăng mạnh, như tại Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, bình quân mỗi ngày đón hơn 10 ngàn lượt khách, có ngày đạt 12 ngàn lượt khách.

