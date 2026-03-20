Thêm 2 đường bay thẳng từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) đến Đà Nẵng

2 đường bay này do hãng Hàng không AirAsia khai thác, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không quốc tế của thành phố với khu vực Đông Nam Á.

Lúc 18h15 hôm nay (20/3), chuyến bay mang số hiệu QZ480 của Indonesia AirAsia, chở 180 hành khách, khởi hành từ sân bay Quốc tế Ngurah Rai (Bali) đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Bali (Indonesia) với Đà Nẵng. Đường bay này có tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng với một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực.

Trước đó, lúc 15h20, chuyến bay mang số hiệu Z2824 của Philippines AirAsia, chở 180 hành khách, khởi hành từ Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila- Philippines) đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Theo kế hoạch, đường bay Manila – Đà Nẵng được vận hành với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, sử dụng tàu bay Airbus A320. Việc đưa vào khai thác đường bay này góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa Đà Nẵng với thị trường Philippines – một thị trường du lịch năng động của khu vực.

Việc hãng Hàng không AirAsia khai thác đường bay Manila (Philippines)– Đà Nẵng và Bali (Indonesia) – Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố. Các đường bay này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Nẵng và các trung tâm du lịch năng động trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch, tăng cường trao đổi khách và mở rộng hợp tác với các điểm đến Đông Nam Á, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng như Úc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.