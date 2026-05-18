Sân bay quốc tế thứ 2 của Hà Nội 1.500ha sẽ đặt tại khu vực Ứng Hòa - Chuyên Mỹ

Thứ Hai, 11:40, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không kép với việc nâng cấp sân bay Nội Bài và xây dựng thêm sân bay quốc tế mới tại khu vực phía Nam, dự kiến đặt tại xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, quy mô khoảng 1.500ha, công suất từ 30 - 50 triệu hành khách.

UBND TP Hà Nội vừa công bố phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với định hướng phát triển không gian đô thị mở, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

san bay quoc te thu 2 cua ha noi 1.500ha se dat tai khu vuc Ung hoa - chuyen my hinh anh 1
Bên cạnh Cảng hàng không Nội Bài, Hà Nội sẽ quy hoạch thêm một cảng hàng không quốc tế ở xã Ứng Hòa, xã Chuyên Mỹ - thuộc phía Nam của thành phố có quy mô khoảng 1.500ha, công suất từ 30 - 50 triệu hành khách.

Theo quy hoạch, dân số Hà Nội dự kiến đạt khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035, tăng lên khoảng 16 triệu người vào năm 2045 và khoảng 19 triệu người vào năm 2065.

Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đồng thời tăng cường liên kết với Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cũng như các hành lang kinh tế quốc gia và quốc tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không kép nhằm tăng cường năng lực kết nối quốc tế cho Thủ đô. Theo đó, Hà Nội sẽ nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên công suất khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời mở rộng quy mô sân bay thêm khoảng 1.500ha về phía Nam.

Cùng với Nội Bài, thành phố quy hoạch xây dựng cảng hàng không thứ hai tại khu vực phía Nam Thủ đô, thuộc địa bàn xã Ứng Hòa và Chuyên Mỹ. Đây sẽ là cảng hàng không quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, có công suất dự kiến từ 30 - 50 triệu hành khách mỗi năm và phát triển theo mô hình “đô thị sân bay”.

Theo định hướng quy hoạch, sân bay mới không chỉ đóng vai trò giảm tải cho Nội Bài mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Hà Nội và các địa phương lân cận.

“Việc hình thành hệ thống sân bay kép sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường vai trò trung tâm vùng của Hà Nội”, nội dung quy hoạch nêu rõ.

Ngoài hai sân bay quốc tế, Hà Nội cũng định hướng phát triển sân bay Hòa Lạc và Gia Lâm theo mô hình khai thác lưỡng dụng phục vụ cả mục đích quân sự và dân dụng. Quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng đặt Hà Nội vào vị trí trung tâm của nhiều hành lang kinh tế quốc tế kết nối với Trung Quốc và Lào.

Trong đó, hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ kết nối Thủ đô với Nam Ninh (Trung Quốc); hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với tỉnh Vân Nam; tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng kết nối với Quảng Tây.

Bên cạnh đó, hành lang kinh tế Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội được xác định sẽ là tuyến kết nối chiến lược giữa Hà Nội với khu vực Đông Bắc của Lào trong tương lai.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, hệ thống vành đai, các tuyến giao thông hướng tâm và đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị. Thành phố cũng nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối với các địa phương trong Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Một trong những điểm nhấn chiến lược của quy hoạch lần này là định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo quy hoạch, Hà Nội dự kiến hình thành khoảng 5 - 10 trung tâm TOD cấp quốc gia và liên vùng; khoảng 20 - 30 trung tâm TOD cấp thành phố cùng 120 - 150 điểm TOD cấp khu vực. Các khu TOD sẽ trở thành hạt nhân phát triển đô thị mới, tập trung quanh các tuyến đường sắt đô thị, tích hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quy mô lớn.

Phi Long/VOV.VN
Tin liên quan

Bộ GTVT nói gì về vị trí quy hoạch sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô Hà Nội?
“Bộ GTVT chưa biết gì về vị trí sân bay thứ 2 vùng Thủ đô ở Thường Tín”
Đặt sân bay vùng Thủ đô ở Ứng Hòa: Bộ GTVT và TP Hà Nội “vênh” nhau?
