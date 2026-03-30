Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII lần đầu tiên đưa podcast thành điểm nhấn

Tham dự họp báo có nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII; ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các đơn vị trực thuộc VOV và các cơ quan báo chí.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII được tổ chức trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc; đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Họp báo giới thiệu Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, diễn ra từ 11-13/4 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 34 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên toàn quốc; các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an Nhân dân, cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình chuyên đề; chương trình tiếng dân tộc. Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên thể loại podcast được đưa vào dự thi chính thức - một loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh trên môi trường số. Bên cạnh đó, Liên hoan cũng xét chọn các hạng mục như Giọng Vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; ê-kíp sản xuất phát thanh trực tiếp xuất sắc; Host podcast xuất sắc; kỹ thuật viên tiêu biểu.

Podcast - điểm nhấn của phát thanh trong kỷ nguyên số

Tại họp báo, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết, một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan lần này là sự gia tăng rõ nét của các tác phẩm podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin, việc phát triển các định dạng nội dung số như podcast không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu, giúp phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các nhóm sáng tạo nội dung số tham gia Liên hoan với những sản phẩm podcast sáng tạo, giàu giá trị thông tin, có khả năng lan tỏa trên các nền tảng số.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”, quy tụ các nhà báo, chuyên gia truyền thông và nhà sản xuất nội dung âm thanh trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển podcast.

Nhấn mạnh về vai trò của podcast, nhà báo Phạm Mạnh Hùng cho biết, sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh. Podcast trở thành điểm nhấn tại Liên hoan năm nay và được kỳ vọng không chỉ góp phần tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn thúc đẩy sự phát triển của các định dạng nội dung âm thanh mới, đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại.

Lần đầu tiên sau 17 kỳ tổ chức, Liên hoan đưa podcast vào thi chính thức. Đây là loại hình báo chí dựa trên nền tảng âm thanh, tích hợp nhiều yếu tố đa loại hình và phân phối trên môi trường số, đang phát triển mạnh cả trên thế giới và tại Việt Nam.

"VOV đang xây dựng đề án phát triển podcast với mục tiêu trở thành nhà sản xuất podcast hàng đầu Việt Nam, dựa trên ba tiêu chí: độ phủ rộng trên môi trường số; khả năng định hướng dư luận và tính chuyên nghiệp về công nghệ, kỹ thuật sản xuất", Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho biết, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII quy tụ 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu, có 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại; trong đó riêng podcast có 97 tác phẩm, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của báo chí âm thanh trên nền tảng số. Hội thảo quốc tế về podcast có sự tham dự của 35 đại biểu quốc tế cùng nhiều chuyên gia, nhà sản xuất podcast hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban Tổ chức cũng mời đại diện Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), Đài ABC (Australia) cùng nhiều đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Campuchia, Mông Cổ, Hong Kong (Trung Quốc)…tham dự.

Đây là hoạt động trọng tâm của Liên hoan, tạo cơ hội để các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển podcast trên thế giới, qua đó hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước, từ trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực sản xuất nội dung audio trên nền tảng số.

Liên hoan năm nay không chỉ giới hạn trong các đơn vị phát thanh chuyên nghiệp mà còn mở rộng sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí khác như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Tiền Phong… Điểm mới đáng chú ý là lễ khai mạc sẽ được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long).

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm xuất sắc mà còn được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phát thanh Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện. Đồng thời, đây cũng sẽ là không gian kết nối giữa báo chí phát thanh truyền thống và các nhà sáng tạo nội dung số, hướng tới hình thành những sản phẩm âm thanh hiện đại, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tại họp báo, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng phục vụ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Các hoạt động tổ chức tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh được bố trí đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham dự. Đây cũng là dịp để đội ngũ làm phát thanh của địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận những xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đối với công tác đón tiếp và hỗ trợ các đoàn, tỉnh đã bố trí lực lượng hướng dẫn, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt. Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì tổ chức triển lãm chuyên đề, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như dòng chảy báo chí Quảng Ninh qua các thời kỳ.

“Đây không chỉ là dịp hội tụ của những người làm phát thanh trên cả nước mà còn là cơ hội để đưa phát thanh đến gần hơn với công chúng. Chúng tôi kỳ vọng không gian triển lãm sẽ trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với người dân và du khách khi đến với Quảng Ninh”, ông Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh.

Điểm nhấn nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan và hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 - 25/4/2026), chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra vào 20h10 phút ngày 11/4/2026 tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long), với quy mô lớn, miễn phí vé và dự kiến sẽ thu hút hàng vạn khán giả.

Chương trình được xây dựng như một “concert” giao thoa giữa di sản và hiện đại, lấy hình tượng “sóng” và “thanh âm” làm trục xuyên suốt, thể hiện hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam. Không gian nghệ thuật kết hợp đa dạng chất liệu âm nhạc từ dân gian, trữ tình đến hiện đại như điện tử, rap, pop, cùng công nghệ trình diễn ánh sáng tiên tiến.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận cùng các ca sĩ được công chúng yêu mến như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Rapper Double2T…

Nội dung chương trình gồm 3 phần: “Thanh âm khởi nguyên”, “Thanh âm di sản” và “Thanh âm kỷ nguyên mới”, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ truyền thống đến hiện đại, khép lại bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV; đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của VOV.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu nghề nghiệp như: 20h10 phút ngày 11/4: Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” tại Quảng trường 30/10, Hạ Long. 8h30 phút ngày 12/4: Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”. 14h00 ngày 12/4: Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng”. 20h10 phút ngày 13/4: Lễ bế mạc và trao giải tại Cung Quy hoạch. Bên cạnh đó là các hoạt động như hội chợ OCOP, lễ hội ẩm thực Quảng Ninh; cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh - khát vọng vươn mình cùng đất nước”; trưng bày lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh.