Sập giàn giáo vùi lấp 2 người

Vào khoảng 7h sáng sáng nay (25/4), khi 12 người thi công đang đổ bê tông thì giàn giáo bị rung lắc và đổ sập. 10 công nhân đang thi công kịp thời chạy thoát, có 2 người không kịp chạy bị mắc kẹt trong đống đổ nát, 1 người bất tỉnh, 1 người khác bị gãy chân. Nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn của Công an thành phố Huế, 2 phường An Tây và Trường An và nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế tức tốc đến hiện trường cùng các phương tiện cứu hộ chuyên dụng để hỗ trợ khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng đã phải đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát. Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, các nạn nhân ược lực lượng cứu hộ tìm thấy trong đống đổ nát và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cứu. Hiện công an đang cùng đơn vị thi công kiểm tra lại số người đang thi công công trình trước khi xảy ra sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

