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Sắp kiểm định khí thải xe máy: Người dân sẽ phải trả bao nhiêu tiền?

Thứ Năm, 11:29, 03/09/2026
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VOV.VN - Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở đăng kiểm tự định giá kiểm định xe mô tô, xe gắn máy nhưng không cao hơn giá tối đa do Nhà nước quy định; cơ sở đăng kiểm được tự quyết giá cụ thể và phải công khai.

Đề xuất “giá trần” để tránh phát sinh khoản thu

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp  dự thảo Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, việc kiểm định khí thải xe máy có thể được quản lý theo cơ chế Nhà nước quy định giá tối đa, còn các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá cụ thể nhưng không được vượt mức trần.

sap kiem dinh khi thai xe may nguoi dan se phai tra bao nhieu tien hinh anh 1
Đăng kiểm chạy đua chuẩn bị hạ tầng cho kiểm định khí thải xe máy. 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải. Điều này khiến các cơ sở đăng kiểm chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để xây dựng, kê khai, niêm yết và công khai giá dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý giá, bảo đảm việc xác định và thực hiện giá dịch vụ theo hướng công khai, minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất Nhà nước quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Trên cơ sở mức giá tối đa được quy định, các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá cụ thể cho dịch vụ, nhưng không được cao hơn mức giá tối đa do Nhà nước quy định.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ chế này vừa bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người dân, vừa tạo sự chủ động cho các cơ sở đăng kiểm trong quá trình tổ chức cung ứng dịch vụ và tiết giảm chi phí.

Cùng với việc tự quyết định giá trong phạm vi cho phép, các cơ sở đăng kiểm phải thực hiện kê khai, niêm yết và công khai giá dịch vụ theo quy định. Việc công khai mức giá giúp chủ phương tiện có thể biết trước số tiền phải thanh toán, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá dịch vụ tại các cơ sở đăng kiểm.

sap kiem dinh khi thai xe may nguoi dan se phai tra bao nhieu tien hinh anh 2
Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở đăng kiểm tự định giá kiểm định xe mô tô, xe gắn máy nhưng không cao hơn giá tối đa do Nhà nước quy định.

Làm rõ các khoản chi phí phát sinh

Một nội dung khác được quy định trong dự thảo là phạm vi của mức giá tối đa và giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm định khí thải. Theo đó, giá tối đa và giá cụ thể không bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định (nếu có) và những chi phí phát sinh theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Các khoản chi phí phát sinh có thể gồm chi phí lưu trú, di chuyển, thông tin liên lạc, vận chuyển và tháo lắp thiết bị, thuê bãi đỗ hoặc chi phí làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ theo quy định.

Việc xác định rõ những khoản nằm ngoài giá dịch vụ nhằm giúp chủ phương tiện phân biệt giữa chi phí kiểm định và các khoản phát sinh theo yêu cầu riêng, qua đó hạn chế những cách hiểu khác nhau khi thanh toán. Đồng thời, quy định này cũng tạo cơ sở để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát việc thu giá dịch vụ, góp phần hạn chế tình trạng phát sinh các khoản thu không đúng quy định.

Dự thảo cũng quy định một trường hợp đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm thanh toán của chủ phương tiện. Theo đó, nếu xe đã đến công đoạn sử dụng thiết bị kiểm tra khí thải, chủ phương tiện phải thanh toán 100% giá dịch vụ kiểm định theo quy định.

Quy định này nhằm xác định rõ thời điểm dịch vụ kiểm định đã được thực hiện đến công đoạn sử dụng thiết bị kiểm tra, qua đó làm cơ sở xác định nghĩa vụ thanh toán của chủ phương tiện. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ chế quản lý giá được đề xuất hướng tới việc thiết lập phương thức quản lý thống nhất và minh bạch đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Qua đó, chính sách vừa bảo đảm quyền lợi của người dân khi sử dụng dịch vụ, vừa tạo sự chủ động cho các cơ sở đăng kiểm trong tổ chức cung ứng dịch vụ và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

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Kiểm định khí thải xe máy: Hiện chỉ đáp ứng 47%, doanh nghiệp chờ cơ chế minh bạch

VOV.VN - Để kiểm định số lượng lớn mô tô, xe gắn máy, cần hàng nghìn cơ sở kiểm định. Tuy vậy, ước tính, với số lượng cơ sở đăng kiểm hiện có và các địa lý chính hãng được huy động tham gia cung mới chỉ đáp ứng khoảng 47% nhu cầu. Vậy, cần chính sách nào để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Phi Long/VOV.VN
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