Đề xuất xe máy sử dụng dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp

Thứ Ba, 09:34, 14/04/2026
VOV.VN - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Theo Quyết định số 13/2026 mới ban hành, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6/2026, quy chuẩn khí thải đối với xe máy tham gia giao thông sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6 năm 2026, và dự kiến việc thực hiện kiểm định khí thải trên thực tế sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2027.

Tuy nhiên, không phải mọi chiếc xe máy trên đường đều phải lập tức đưa đi đo khí thải. Vì vậy, chỉ những phương tiện có niên hạn sử dụng từ 5 năm trở lên mới nằm trong diện bắt buộc phải trải qua quá trình kiểm định định kỳ.

Đối với những chiếc xe mới mua hoặc sử dụng dưới 5 năm, chủ xe hoàn toàn không cần mang xe đến các cơ sở đăng kiểm. Thay vào đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tự động cấp giấy chứng nhận dưới dạng bản điện tử, dựa trên cơ sở dữ liệu chất lượng ban đầu đã được liên thông đồng bộ với hệ thống của cơ quan công an.

Về lộ trình, trong 1,5 năm đầu tiên tại các thành phố lớn, cơ quan chức năng sẽ tập trung rà soát và kiểm định các phương tiện “đời sâu” sản xuất trước năm 2008 – nhóm gây phát thải ô nhiễm lớn nhất.

Nếu phương tiện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khí thải, chủ xe sẽ được cấp ngay chứng nhận kiểm định điện tử, tích hợp trực tiếp vào tài khoản định danh VNeID, giúp lưu thông thuận tiện mà không cần mang theo giấy tờ bản cứng. Ngược lại, nếu xe không đạt chuẩn, cơ sở đăng kiểm sẽ lập thông báo từ chối chi tiết để chủ xe thực hiện bảo dưỡng và khắc phục.

(Ảnh minh họa)

Dự thảo của Bộ Xây dựng lần này cũng mở rộng và làm rõ chính sách miễn kiểm định lần đầu. Theo đó, các xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy) và xe máy chuyên dùng chưa qua sử dụng, có thời gian từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ dưới 2 năm, sẽ thuộc diện được miễn kiểm định.

Với nhóm phương tiện này, chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm mà có thể lựa chọn bất kỳ cơ sở đăng kiểm nào trên toàn quốc để nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính. Thành phần hồ sơ cũng được thiết kế theo hướng tinh giản.

Sau khi tiếp nhận, cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm xử lý và trả kết quả trong tối đa 4 giờ làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, đơn vị đăng kiểm sẽ lập phiếu hồ sơ phương tiện điện tử, phát hành giấy chứng nhận kiểm định và cấp tem kiểm định.

Đối với các phương tiện không thuộc diện miễn kiểm định, quy trình kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ tiếp tục được thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, với quy trình chặt chẽ gồm năm công đoạn bắt buộc. Việc kiểm tra được tiến hành từ khâu nhận dạng, kiểm tra tổng quát, đến kiểm tra phần trên của phương tiện, đánh giá hiệu quả phanh và độ trượt ngang, kiểm tra phần dưới và cuối cùng là kiểm tra các yếu tố môi trường.

Những phương tiện đạt yêu cầu, không có khiếm khuyết hoặc chỉ tồn tại lỗi không quan trọng, sẽ được xếp loại đạt và được cấp giấy chứng nhận cùng tem kiểm định. Ngược lại, các xe có khiếm khuyết quan trọng hoặc nguy hiểm sẽ bị từ chối kiểm định, không được phép tham gia giao thông và bắt buộc phải sửa chữa trước khi quay lại kiểm định.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép thực hiện kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm đối với các phương tiện hoạt động tại khu vực đặc thù như đảo, cảng, mỏ, công trường, hoặc các xe quá khổ, quá tải không thể đưa vào dây chuyền kiểm định.

Chuẩn bị kiểm định khí thải của hơn 70 triệu xe trên toàn quốc

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 92/2025, quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi cả nước hiện có hơn 70 triệu xe máy đang lưu hành.

TH/VOV-Giao thông
Mới đầu hè, miền Trung nhiều ngày hứng chịu "chảo lửa" trên 40 độ C
VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 14/4, ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp rãnh áp thấp, nắng nóng vẫn bao trùm diện rộng trên cả nước, tại miền Trung, nhiều nơi duy trì trên 40 độ.

Nước sông Tô Lịch nổi bọt trắng dưới đập Cầu Quang: Ô nhiễm hay bình thường?

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng tháng 4/2026, nhiều đoạn sông Tô Lịch đen, nổi váng do thiếu nước bổ cập từ Hồ Tây. Tại đập Cầu Quang, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá xuất hiện bọt trắng khiến người dân băn khoăn, song chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng vật lý bình thường.

Phép thử khát vọng tự chủ đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh cho thấy tác động tích cực từ Nghị quyết 68-NQ/TW. Bắt tay cùng Siemens, doanh nghiệp Việt hướng tới hợp tác sâu rộng để hiện thực hóa đường sắt tốc độ cao, từng bước nội địa hóa công nghệ.

