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Sát kỳ nghỉ 2/9, vé máy bay “hạ nhiệt”, khách có thêm lựa chọn

Thứ Sáu, 06:22, 28/08/2026
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VOV.VN - Sát ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, nguồn cung vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa được tăng cường, giúp mặt bằng giá năm nay “hạ nhiệt” so với cùng kỳ.

Nhiều chuyến bay giờ đẹp đã kín chỗ

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 28/8 đến 2/9/2026, khiến nhu cầu đi lại, du lịch bằng đường hàng không tăng cao. Dù vậy, sát ngày nghỉ lễ, hành khách vẫn còn khá nhiều lựa chọn nếu linh hoạt về thời gian bay. Tuy nhiên, các chuyến bay vào khung giờ đẹp trên một số chặng du lịch trọng điểm đã kín chỗ, trong khi vé giá thấp chủ yếu còn ở chuyến sáng sớm, tối muộn hoặc các chuyến bay lệch đầu kỳ nghỉ.

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Hành khách làm thủ tục trước khi lên máy bay. 

Theo khảo sát trên các hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng hàng không, trong ngày 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ, trên chặng Hà Nội - Đà Nẵng, vé phổ thông của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways trong nhiều khung giờ ban ngày đã hết. Hành khách chủ yếu còn lựa chọn các chuyến bay vào buổi tối.

Với các chuyến bay buổi tối, giá vé Vietnam Airlines ở hạng phổ thông đặc biệt dao động khoảng 2,7-3,9 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways khoảng 2,5 triệu đồng nhưng số ghế còn lại không nhiều. Vietjet Air có mức giá khoảng 1,8-2,4 triệu đồng.

Trên đường bay Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines đang bán vé khoảng 2,4-3,7 triệu đồng; Vietjet Air từ 1,7-3,6 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways từ 2,3-3,5 triệu đồng, song lượng ghế còn lại không nhiều.

Đáng chú ý, trên đường bay Hà Nội - Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đã hết vé. Vietnam Airlines hiện không khai thác chuyến bay thẳng mà hành khách phải nối chuyến tại TT.HCM, với giá vé hơn 5 triệu đồng. Trong khi đó, Vietjet Air vẫn còn vé, giá khoảng 2,5-4,3 triệu đồng.

Anh Việt Anh, ở phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết, do bận công việc trong mùa hè nên gia đình chưa có dịp đi du lịch. Nhân kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 5 ngày, gia đình anh quyết định đi Phú Quốc và khá bất ngờ với giá vé.

“Vé đi Phú Quốc cao hơn bình thường khoảng 20%. Gia đình ba người mua combo vé của Sun PhuQuoc Airways, khoảng 6 triệu đồng/vé khứ hồi, nhưng được tặng thêm vé khu du lịch, tính chung cũng chấp nhận được”, anh Việt Anh cho biết.

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Vé bay dịp 2/9, nhiều chặng đã hết giờ đẹp, giá rẻ hơn khi bay sáng sớm và tối.

Tương tự, chị Lê Hà (Hà Nội) cho biết gia đình đặt vé khứ hồi Hà Nội - Cam Ranh dịp 2/9. Nếu chọn giờ bay ban ngày, giá khoảng 5 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi các chuyến buổi tối có mức giá dễ tiếp cận hơn.

“Dịp 2/9 năm nay được nghỉ dài nhưng gia đình tôi mới quyết định đi Nha Trang vài hôm nay. Lên các trang bán vé hỏi mua, tôi khá bất ngờ vì lượng vé bán ra vẫn còn khá nhiều. Giá vé tăng khoảng 15-20% so với ngày thường nhưng vẫn có nhiều lựa chọn. Nói chung, mua vé dịp nghỉ lễ năm nay dễ hơn những năm trước”, chị Hà chia sẻ.

Nguồn cung tăng, giá vé dịp lễ giảm

Không chỉ còn nhiều lựa chọn hơn ở một số khung giờ, mặt bằng giá vé máy bay dịp 2/9 năm nay cũng có dấu hiệu “hạ nhiệt” so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các hãng tăng cung ứng trên nhiều đường bay.

Khảo sát một số trang web bán vé máy bay trong giai đoạn 28/8-2/9 cho thấy giá vé khứ hồi từ TP.HCM đi Hà Nội khoảng 4,2 triệu đồng, đi Đà Nẵng 3,4 triệu đồng, Nha Trang 3,2 triệu đồng và Phú Quốc 2,6 triệu đồng.

Từ Hà Nội, giá vé khứ hồi đi Phú Quốc và Nha Trang khoảng 4,5 triệu đồng, Đà Nẵng 4,2 triệu đồng và Thành phố Hồ Chí Minh 3,7 triệu đồng. Các mức giá này cao hơn khoảng 1,4-2 triệu đồng so với giai đoạn sau lễ, từ ngày 11-13/9.

Trên chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Vietjet Air đang mở bán khoảng 1,7-2,3 triệu đồng. Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã hết vé ở nhiều khung giờ thuận tiện, chỉ còn một số chuyến sáng sớm và tối, giá khoảng 2,2-2,4 triệu đồng.

Ở đường bay TP.HCM - Phú Quốc, các hãng đang mở bán vé khoảng 1,5-1,7 triệu đồng và lượng ghế còn tương đối dồi dào. Trong khi đó, chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có các chuyến bay ban ngày với giá lên tới khoảng 3,2 triệu đồng; nếu lựa chọn chuyến tối muộn, giá vé giảm xuống còn gần 2 triệu đồng.

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Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Sân bay Nội Bài. 

Ở chiều về trong ngày 2/9, chặng Đà Nẵng - Hà Nội, Vietnam Airlines còn vé với mức giá khoảng 1,8-2,4 triệu đồng. Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways đã hết vé ở các khung giờ trưa, chiều, chỉ còn chuyến sáng sớm và tối với giá khoảng 2,1-2,3 triệu đồng.

Chặng Nha Trang - Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Một số chuyến của Vietnam Airlines đã hết chỗ, giá vé còn lại khoảng 3-3,7 triệu đồng; nếu bay đêm, giá khoảng 2,6 triệu đồng. Sun PhuQuoc Airways còn không nhiều ghế, giá từ 2,6-3 triệu đồng, trong khi Vietjet Air vẫn còn khá nhiều vé trong ngày, giá khoảng 2,7-3,5 triệu đồng.

Trên đường bay Phú Quốc - Hà Nội, Vietnam Airlines khai thác 2 chuyến, trong đó một chuyến đã hết vé và chuyến còn lại chỉ còn rất ít ghế phổ thông, giá khoảng 4,3 triệu đồng. Sun PhuQuoc Airways khai thác 6 chuyến nhưng đã hết vé. Vietjet Air còn vé với mức giá khoảng 2,2-2,8 triệu đồng.

Ở chiều TP.HCM - Hà Nội, hành khách vẫn còn nhiều lựa chọn trong các khung giờ, với giá vé các hãng niêm yết khoảng 2-3,8 triệu đồng.

Trong khi đó, một số đường bay ngách như TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo và Hà Nội - Chu Lai hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác với số lượng chuyến hạn chế. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đã lên tới 100%, không còn ghế mở bán.

Gần 1 triệu ghế trên các đường bay du lịch trọng điểm

Theo Cục Hàng không Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh, các hãng hàng không đã tăng chuyến trên những đường bay có nhu cầu cao từ Hà Nội và TP.HCM tới Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế và Đà Lạt.

“Tổng lượng tải cung ứng trên các đường bay du lịch nội địa trọng điểm trong dịp Quốc khánh năm nay đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025”, Cục Hàng không cho biết.

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Sân bay đồng loạt triển khai các giải pháp về hạ tầng, nhân lực và công nghệ để hạn chế ùn tắc dịp Quốc khánh 2/9.

Trong đó, nhóm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO bổ sung khoảng 60.000 chỗ, nâng tổng cung ứng lên gần 725.000 chỗ với hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ. Vietjet Air tăng khoảng 400 chuyến, cung ứng hơn 4.400 chuyến trong giai đoạn 26/8-5/9.

Cục Hàng không Việt Nam cũng tăng tham số điều phối cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong giai đoạn 24/8-6/9, nâng năng lực tiếp thu từ 42 lên 44 chuyến mỗi giờ trong khung 6h-23h59.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định, lượng đặt chỗ trên các đường bay du lịch trọng điểm có thể tiếp tục tăng nhanh trong những ngày sát kỳ nghỉ.

“Vé thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc chặng bay lệch đầu trong mùa cao điểm”, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Việc tăng nguồn cung và tạo điều kiện cho các chuyến bay vào sáng sớm, đêm muộn được kỳ vọng giúp hành khách có thêm lựa chọn, đồng thời góp phần kéo giảm mặt bằng giá vé bình quân.

Việc tăng tham số điều phối tại Nội Bài từ 42 lên 44 lượt cất, hạ cánh mỗi giờ trong khung 6h-23h55 được đánh giá sẽ tạo thêm dư địa để các hãng tăng chuyến, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại trong cao điểm.

Đối với hành khách, việc linh hoạt lựa chọn ngày bay, giờ bay, đặc biệt ưu tiên các chuyến sáng sớm hoặc tối muộn, có thể giúp mở rộng lựa chọn và tiết kiệm chi phí trong bối cảnh các chuyến giờ đẹp trên một số đường bay du lịch đã kín chỗ.

Phi Long/VOV.VN
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