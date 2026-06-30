Giá vé máy bay hạ nhiệt mở ra cơ hội lớn cho du lịch Hè

Du khách “mạnh dạn” đi du lịch hơn

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng 10 - 15% so với giai đoạn đầu năm và dịp cao điểm Lễ 30/4 - 1/5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm đến du lịch: như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn… đang có mức giá dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là các khung giờ bay sớm hoặc muộn.

Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm đến du lịch: như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn… đang có mức giá dễ tiếp cận hơn. (Ảnh: T.H)

Sự hạ nhiệt của giá vé đang tác động trực tiếp đến quyết định du lịch của nhiều gia đình trong dịp hè năm nay.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương, ngụ tại TP.HCM chia sẻ, hè này gia đình chị dự định đưa hai con đi Phú Quốc rồi về quê ngoại ở Thanh Hóa. Thế nhưng thời gian qua, giá vé máy bay quá cao khiến gia đình chị vẫn chưa thể cân đối chi phí và lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Chị Mai Phương cho biết: “Hè này tôi dự định đưa hai bé về quê ngoại ở Thanh Hóa. Trước đây khi tìm hiểu và đặt vé sớm, giá vé từ TP.HCM đi Thanh Hóa thường trên 2,1 triệu đồng mỗi chiều cho một người. Nhưng những ngày gần đây khi kiểm tra lại giá vé, tôi thấy mức giá đã giảm khá nhiều, hiện chỉ còn khoảng 1,6 - 1,7 triệu đồng mỗi chiều, thậm chí có ngày chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Không chỉ tuyến Thanh Hóa, giá vé chặng TP.HCM - Phú Quốc hiện cũng khá mềm, nhiều thời điểm chưa đến 1,1 triệu đồng mỗi chiều. Giá vé hạ nhiệt giúp gia đình tôi dễ dàng cân đối chi phí và mạnh dạn lên kế hoạch cho các chuyến đi hơn.”

Doanh nghiệp lữ hành tăng tốc kích cầu

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, chi phí vé máy bay thường chiếm từ 35 - 50% giá tour, thậm chí có những hành trình tỷ lệ này lên tới gần một nửa tổng chi phí. Vì vậy, việc giá vé giảm đúng thời điểm bước vào mùa du lịch cao điểm được xem là tín hiệu tích cực cho toàn thị trường.

Sự hạ nhiệt của giá vé đang tác động trực tiếp đến quyết định du lịch của nhiều gia đình trong dịp hè năm nay. (Ảnh: T.H)

Đại diện BestPrice Travel cho biết, trong giai đoạn giá vé tăng cao trước đó, nhiều nhóm khách gia đình có ngân sách trung bình đã cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định đi du lịch, thậm chí chuyển sang các điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ hoặc lựa chọn các tour nước ngoài ngắn ngày có chi phí tương đương.

Tuy nhiên, ngay khi giá vé máy bay bắt đầu hạ nhiệt, lượng khách tìm hiểu thông tin và tỷ lệ chốt tour đã cải thiện khá nhanh, đặc biệt đối với các sản phẩm combo vé máy bay - khách sạn và các điểm đến biển vốn là lựa chọn hàng đầu trong mùa du lịch Hè.

Giá vé may bay hạ nhiệt, các doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm dư địa để gia tăng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và kích cầu du lịch Hè. (Ảnh: Du lịch Việt)

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt cho hay, giá vé may bay hạ nhiệt, các doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm dư địa để gia tăng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và kích cầu du lịch Hè.

“Rõ ràng đây là mức giá dễ chịu hơn và là một tín hiệu tích cực đối với hoạt động kinh doanh du lịch trong mùa cao điểm. Nhờ mức giá vé dễ chịu hơn, các công ty lữ hành có thêm dư địa để giữ nguyên giá tour nhưng nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho du khách hoặc triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu, đặc biệt là đối với nhóm khách gia đình trong dịp hè”, ông Vũ nói.

Cú hích cho thị trường du lịch nội địa

Trong khi đó, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist cho biết, việc giá vé máy bay giảm ở thời điểm hiện tại chưa tác động ngay đến giá bán của các chương trình du lịch hè đã triển khai.

Theo bà Linh, ngay cả trong giai đoạn giá nhiên liệu và giá vé máy bay ở mức cao, doanh nghiệp vẫn duy trì giá bán các tour hè khá ổn định nhờ chủ động làm việc sớm với các hãng hàng không để giữ chỗ và đàm phán với các đối tác nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu tích cực đối với thị trường, đặc biệt là các sản phẩm du lịch tự túc (free & easy) và các gói combo vé máy bay - khách sạn.

Tour chèo SUP xuôi dòng kênh rạch khám phá rừng ngập mặn ở Cần Giờ do BenThanh Tourist tổ chức. (Ảnh: BenThanh Tourist)

“Việc giá vé máy bay hạ nhiệt ở thời điểm hiện tại sẽ chưa tác động ngay đến giá bán của các chương trình du lịch hè đang triển khai. Tuy nhiên, đây là tín hiệu rất tích cực đối với các doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt là các sản phẩm du lịch tự túc (free & easy) hay các gói combo vé máy bay và khách sạn. Khi chi phí vận chuyển giảm, giá bán của các sản phẩm này sẽ trở nên hấp dẫn hơn, phù hợp với xu hướng khách hàng muốn chủ động lịch trình nhưng vẫn tối ưu chi phí”, bà Phương Linh cho hay.

Dù không phải yếu tố duy nhất quyết định sức bật của thị trường, nhưng giá vé máy bay giảm đang trở thành cú hích quan trọng cho du lịch Hè, vừa hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu, vừa giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng.

Tại TP.HCM, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, du lịch nội đô, tận dụng lợi thế kết nối của sân bay Tân Sơn Nhất để thu hút du khách trong mùa cao điểm Hè.