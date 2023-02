Sạt lở đê biển Đông đoạn giáp ranh Bạc Liêu và Sóc Trăng

Đoạn sạt lở kéo dài 30m, ăn sâu vào chân đê biển Đông. Dự báo trong những ngày tới tình trạng sạt lở có thể còn tiếp tục xảy ra, có nguy cơ gây vỡ đê, làm ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản cũng như việc lưu thông của người dân.

Trước tình hình này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Chi cục thủy lợi, hạt kiểm lâm làm ngay biển báo và cắm biển cảnh báo xung quanh khu vực sạt lở. Đồng thời, thành phố Bạc Liêu chỉ đạo xã Vĩnh Trạch Đông, dân quân tự vệ cùng với người dân vô bao cát đắp bờ bao chống tràn khu vực này.

Để tránh tình trạng vỡ đê, giải pháp trước mắt là Bạc Liêu xuất quỹ phòng chống thiên tai hoặc thủy lợi phí để thực hiện việc bỏ đá hộc bảo vệ tạm thời. Việc này sẽ giao cho Chi cục thủy lợi làm ngay để tránh tình trạng vỡ đê, đồng thời bảo vệ người dân sống trong đê và bảo vệ sản xuất. Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ làm văn bản báo cáo UBND tỉnh về sự cố này, đồng thời, xin ý kiến UBND tỉnh về ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đê biển Đông.

Bà Dương Thị An Til- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu cho biết: "Trước tình hình sạt lở địa phương cũng huy động lực lượng công an, quân sự cũng như đoàn thanh niên, rồi phối hợp với tỉnh Sóc Trăng, vận động một số bà con xung quanh đây. Ngoài ra phường Nhà Mát cũng vào phối hợp với lực lượng xã Vĩnh Trạch Đông gia cố lại, rào chắn lại để tránh nước tràn vào nhà dân. Sở Nông nghiệp cũng điều một số đơn vị thi công vào để chuẩn bị thi công sớm khắc phục tình hình sạt lở cho bà con an tâm”./.