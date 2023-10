Sạt lở làm sập một phòng học tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

Tối qua 17/10, tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My xảy ra sạt lở làm sập một phòng học thuộc điểm trường Tăk Cui. Đại diện UBND xã Trà Cang cho biết, mặc dù trước đó xã đã phát hiện nguy cơ sạt lở tại vị trí này và đã chủ động triển khai phương tiện máy móc giải quyết khối lượng sạt lở của năm trước nhưng do nền đất yếu, đất liên tục sạt trượt lượng lớn nên làm sập tường. Sự việc xảy ra vào ban đêm nên không có giáo viên, học sinh bên trong. Hiện xã Trà Cang đã chỉ đạo trường sắp xếp học sinh học bên dãy trường gỗ, an toàn hơn để ổn định học tập, đồng thời bố trí lực lượng khắc phục, nghiêm cấm học sinh lại gần khu vực sạt lở để tránh nguy hiểm.

Khối lượng đất đá lớn tràn vào lớp học.

Đất đá làm vỡ mảng tường sau của lớp học.

Đợt mưa lớn những ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn xuất hiện nhiều điểm sạt lở làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng như công trình kè sân thể thao của nhà văn hóa xã Trà Dơn, sân vận động xã Trà Dơn, một số cột điện trung thế. Trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có 15 vị trí được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao.

Thời điểm xảy ra sạt lở vào ban đêm, không có giáo viên và học sinh trong lớp học.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, đồng thời bố trí người, phương tiện túc trực tại các điểm xung yếu, nguy cơ cao.

“Chúng tôi kích hoạt toàn bộ đội xung kích ứng phó thiên tai trong cộng đồng có tình huống thiên tai phức tạp thì chúng tôi thông báo các đội xung kích có phương án ứng phó ngay. Các đội xung kích cũng đi cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét. Các phương tiện cơ giới tại khu vực trọng yếu, những tuyến đường huyết mạch đã được bố trí sẵn sàng nếu sạt lở thì xử lý ngay”, ông Trần Văn Mẫn cho biết.