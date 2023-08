Sạt lở tiếp diễn, một cơ sở sản xuất sụp xuống dòng nước ở Tiền Giang

Vào khoảng 0h ngày 3/8, xưởng cơ khí của ông Lê Tấn Nhựt, ở Tổ Nhân dân tự quản số 4, ấp Hội Nhơn, xã Hội Xuân bỗng dưng bị sụp xuống dòng sông Ba Rài. Tại thời điểm này, trong cơ sở không có người, chủ yếu thiệt hại về tài sản.

Xưởng cơ khí ven sông Ba Rài của hộ ông Lê Tấn Nhựt vừa bị sụp xuống dòng nước

Sáng nay, chính quyền địa phương đã đến địa điểm sạt lở, huy động lực lượng giúp ông Lê Tấn Nhựt khắc phục hiện trường. Ông Dương Trần Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Hội Xuân cho biết: trên địa bàn xã có nhiều nhà ở của người dân từ trước đến nay sống ven sông Ba Rài. Trước nguy cơ sạt lở, chính quyền vận động người dân từng bước di dời nhà đến nơi ở an toàn.

"Chính quyền xã Hội Xuân sáng nay đã xuống thăm, động viên phụ dọn dẹp, hướng dẫn gia đình khắc phục, ổn định chỗ ở. Tôi vận động các nhà không an toàn phải di dời hoặc xây mới bên trong những nơi an toàn. Công tác quản lý hiện nay rất chặt, các nhà không an toàn không cho xây mới, sửa chữa", ông Dương Trần Trọng Quang chia sẻ.

Điểm sạt lở "hàm ếch" này có nguy cơ tiếp diễn

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, ven sông Ba Rài thuộc xã Hội Xuân là một trong những khu vực nóng về sạt lở của tỉnh. UBND tỉnh đã cho chủ trương làm bờ kè khắc phục khẩn cấp tình hình sạt lở tại đây. Riêng trong năm nay, tỉnh Tiền Giang đã có kế hoạch khắc phục cấp bách 69 điểm sạt lở vừa và nhỏ với nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương là 164 tỷ đồng. Ngoài ra tỉnh Tiền Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ 3.151 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp 11 điểm sạt lở lớn.